基市寒假足球冬令營太夯了 原收130人激增到180人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市副市長邱佩琳今到五堵國小主持足球冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今到五堵國小主持足球冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技。圖／基市府提供

基市府在寒假開辦「足球冬令營」，原定招收130人，因為反應熱烈，增加到180人。副市長邱佩琳今到五堵國小，主持冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技，也希望能在基隆培養出更多優秀的足球小將。

今年是市府第2年開辦冬令足球營，活動地點在五堵國小及國立海洋大學，共分成3個梯次，因此報名熱烈，招收人數從原定的130人增加到180人。

邱佩琳說，足球是全世界運動人口最多的項目，基隆推廣足球已經有2、30年，但這兩年才開始真正深耕。今年舉辦足球冬令營，報名人數激增到180人，希望能夠讓足球在基隆成為更受歡迎的活動，培養更多優秀的足球小將，未來甚至能在全國賽事中嶄露頭角、爭取佳績。

教育處指出，市府持續投入資源推動足球運動發展，目前已有超過14所中小學成立足球社團，並培育10餘名專業教練。海洋大學、暖暖中學、五堵國小、百福國中及深澳國小，已建置人工草皮足球場，完善訓練與賽事環境。

教育處每年還辦理「迷你幼兒足球賽」，安排專業教練進入40餘所幼兒園進行足球體驗課程，每年受惠幼童逾千人，持續扎根基隆基層足球運動發展，未來也將持續推動多元運動政策，讓孩子在運動中培養健康體魄、團隊精神與自信心。

基隆市副市長邱佩琳今到五堵國小主持足球冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今到五堵國小主持足球冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今到五堵國小主持足球冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今到五堵國小主持足球冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今到五堵國小主持足球冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今到五堵國小主持足球冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今到五堵國小主持足球冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今到五堵國小主持足球冬令營開球儀式，鼓勵小朋友開心踢球，精進球技。圖／基市府提供

足球 運動 基隆

