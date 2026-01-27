基隆汙水道攻防…綠：市府說法矛盾 藍：不要為批評而批評

民進黨今用汙水接管率，批市長謝國樑主政成績「死當」。基市府攤開數據，反駁民進黨誣衊。民進黨市議員鄭文婷說，市府粉飾太平，沒法得到市民認同。國民黨市議員曾紀嚴表示，在市中心接管本來就比較困難，民進黨不要為批評而批評。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏依內政部國土管理署統計數字，指謝國樑上任3年，汙水接管普及率從41.47%提高到44.76%，平均年成長僅1%出頭。反觀林右昌8年主政，接管率從24.89%提高到41.47%，平均每年增長2%，是謝的兩倍。

基市府大陣仗回擊，副發言人鍾明說，市府自2023年起克服重重困難，在市中心推動汙水下水道工程，去年底全市總戶數16萬8322，已完成接管1萬零71戶。謝國樑市長任內平均1年接管3357戶，高於林右昌第2任平均每年3155戶。

鄭文婷說，汙水下水道工程是一座城市進步的象徵，市府雖然宣稱接管的戶數與長度都超過預定目標，但為何進度只有增加3%多呢？這種自相矛盾的說法，大概只有謝市府聽得懂、看得懂。

鄭文婷表示，這幾年市民朋友普遍的感受，是為何到處在挖馬路，卻看不到任何的成果，更不知道到底在挖什麼樣的管線。如果接通的戶數多，市民應該能夠感受到汙水下水道完備帶來生活的便利，但事實不然。可見市府一再編造謊言，粉飾太平的做法，並沒有得到市民朋友的認同。

曾紀嚴認為，現在在仁愛區接管，速度會比較慢，因為市中心腹地比較小，馬路窄，車子多，環境狀況比較複雜。民進黨可以監督市政，但要就事論事，不要刻意挑問題，不能為批評而批評。