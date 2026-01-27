宜蘭議長家族大量承包公共工程惹質疑 縣府稱採購公開透明

爭取國民黨宜蘭縣長黨內提名的議長張勝德，被爆家族營造及建設公司長期承包縣內公共工程，還多次變更設計。縣府今天指公共工程採購程序一向公開透明，也會嚴格把關。綠、白兩位縣長參選人都認為，有志參選者要接受縣民檢驗，面對質疑應說明清楚。

鏡周刊今天報導張勝德家族的俊貿營造，承包縣內公共工程從2013年到2025年承包縣內公共工程近60億元，5線、宜4線、二結聯絡道、礁溪國小地下停車場、宜蘭與羅東兩個轉運站，6項公共工程全數變更設計，追加總金額約2.48億元。

張勝德回應一切合乎政府採購法規定，可以接受審視，不應該捕風捉影；黨內競爭對手、立委吳宗憲認為，若能證明追加合理，不會有太大問題。

民進黨縣長參選人林國漳表示，當事人面對質疑時應說明清楚，希望國民黨不論是誰出線參選，都應該經得起考驗，並且清廉、以縣民利益為優先；民眾黨參選人陳琬惠說，每位有志參選人都須將過往接受選民檢驗，預算追加是否不合理或違法，應提出具體證據才有辦法認定，若外界有疑義，建議得標廠商及縣府可主動說明。

宜蘭縣政府發出聲明，為避免廠商追求低價得標影響履約品質，多數重大建設優先採用最有利標公開評選。公共工程從設計到施工，往往會遇到地質條件變化或地下管線遷移等不可預見的狀況，辦理變更設計為確保如質完工，會謹慎審核，若發現涉及設計疏失，會主動依約檢討設計單位責任，落實內部監管。

縣府還說，「礁溪國小地下停車場新建工程」獲行政院公共工程委員會第22屆公共工程金質獎「優等」、「二結聯絡道新闢工程」獲宜蘭縣政府公共工程優質獎「優等」肯定。