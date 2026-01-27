民進黨批謝國樑推動汙水接管「死當」 基市府秀數據：真金不怕火煉

民進黨基隆市黨部今舉市長謝國樑和前市長林右昌、張通榮，3人任內汙水接管普及率數字，指謝平均每年僅增1%，「市政死當」。基市府攤開歷年數據，強調汙水接管工程先易後難，謝的年平均接管戶數，還比林第2任高，無法接受民進黨的誣衊。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，依據內政部國土管理署統計每年底的全國汙水下道用戶接管普及率數據，謝國樑上任3年，汙水接管普及率從41.47%提高到44.76%，平均年成長僅1%出頭。反觀林右昌8年主政，接管率從24.89%提高到41.47%，平均每年增長2%，是謝的兩倍。

余睿柏說，謝市府已編列接近10億元預算，接管成績市民無感，普及率停滯不前，數字會說話、道理很清楚。張通榮和林右昌任內跟台水公司合作，履行市府的職責。近期發生停水事件，謝市府選擇第一時間砲轟台水，不檢討自己的執行能力，找替罪羔羊，基隆人非常不滿市府轉移焦點的做法。

余睿柏建議市府，有錯誤就改正檢討，不該事事無所作為，每天檢討在基隆市沒有執政權力的民進黨。每一年的媒體評比，顯示謝國樑並沒有做好一個市長的職責，數據清清楚楚、可供市民驗證。

面對民進黨的批評，基市府發言人呂謦煒、副發言人鍾明、工務處長簡翊哲和前工務處長陳耀川（現任交通處長）今天共同對外說明汙水接管工程推動現況與實際成果。

鍾明說，市府自2023年起克服重重困難，推動汙水下水道工程，去年底全市總戶數16萬8322，已完成接管1萬零71戶。謝國樑市長任內平均1年接管3357戶，高於林右昌第2任平均每年3155戶。

工務處長簡翊哲表示，原規畫去年市區管線長度為3822公尺，已完成鋪設4375公尺超標。早年在郊區接管，速度會比在市中心接管快。在市中心施工因為人潮多，交通繁忙，市府引進長距離推進的低交通衝擊工法，降低對民眾生活的衝擊，預計今年上半年完成愛三路口、南榮幹線及田寮河幹線工程。

陳耀川說，擔任工務處長時期，汙水下水道工程往市區推進，因為環境複雜、道路條件受限，接管工程一度停滯。市府克服重重困難才順利在仁愛區施工，把汙水管接到家戶，住家汙水可以直接送到汙水處理廠處理，不用像以前一樣，先進化糞池處理，2023年接管5002戶，2024年接管2069戶。

呂謦煒表示，張通榮市長任內開始推動下水道工程，一開始都是做比較簡單，可以先做的先做。現在到了比較關鍵的關口，在做比較難做的部分，但汙水接管成果，還比前任市府略有提升。

呂謦煒強調謝市府3年接管1萬零71戶，接管率增加大約6%，這是「真金不怕火煉」的數字。他質疑民進黨提出的1%接管率，數字是怎麼算的？是不是用數字遊戲來打擊基層公務人員的士氣？讓人感到遺憾。