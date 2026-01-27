「廢弛職務、卸責地方」花蓮縣府揭洪災內幕 要檢調查辦行政院

去年9月23日發生花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，據「鏡周刊」報導，偵辦層級或上升到花蓮縣長徐榛蔚，朝向廢弛職務釀成災害偵辦。花蓮縣政府今提出10重點，嚴正質疑中央廢弛職務、卸責地方，籲檢調依法一視同仁查辦行政院。

縣府聲明全文如下：

一、依法各級政府分工，公所為第一線疏散撤離主責，並非僅為「配合單位」

針對部分媒體報導指稱「《災害防救法》強調法定地方指揮官為縣長，鄉公所僅是配合單位」之說法，花蓮縣政府嚴正駁斥，強調與現行法規明文規定不符，已明顯誤導社會大眾。其中依《災害防救法》第10、11條明文規定，鄉公所防救會報召集人由鄉長擔任；同法第35條，行政院及縣市政府共同有協助督導之責。

另依《農業部土石流及大規模崩塌防災疏散避難作業規定》之應變作業程序，鄉公所災害應變中心負責實際執行第一線疏散撤離，通知村里疏散撤離，並將疏散情形回報縣政府登載中央災情系統；縣政府災害應變中心則依法負有協助研判、資源整合與統籌協調之責。依法而言，公所非僅是「配合」單位。

另依《災害防救法》第6條至第12條規定，各級政府均須依法設置災害防救會報及災害應變中心，並由各該層級首長擔任指揮官；鄉層級之法定指揮官即為鄉長，依法負責轄內疏散撤離、收容安置及災情通報等第一線應變作為，無所謂僅是「配合」單位之說。

二、依規定中央須「七部會共同輔導」，卻遲至10月中才完成疏散計畫

8000餘人災害撤離規模為台灣首例，依《農業部土石流及大規模崩塌防災疏散避難作業規定》，有關疏散計畫及及災防資源建檔，依規定須由農業部、內政部、國防部、經濟部、交通部、衛福部及原民會等七個中央部會共同輔導地方政府完成。然而實際上，中央直到10月16日在中央協調所總協調官季連成政委主持跨層級會議下，才完成「8000餘人規模」疏散撤離計畫草案，並於10月18日才首次進行實兵疏散演練。災害發生前，中央未盡責如此大規模的實質輔導與整備。

三、《災害防救法》明定中央應主動支援，卻未見擴大防災配置

依《災害防救法》第35條規定，除地方政府外，中央災害防救業務主管機關應「主動」派員協助。面對史無前例、短時間內暴增至8,000多人之撤離需求，中央卻未同步擴大人力、軍卡、交通及後勤支援，事後反將執行壓力完全推給地方，明顯違反法律明文「主動」之規定。

四、未施放海嘯警報，錯失關鍵30分鐘黃金疏散時間

依災前整備會議，花蓮縣政府由秘書長於8月11日等多次會議強調，當堰塞湖發生潰壩或重大溢流風險時，「農業部也必須《施放海嘯警報》」，以強化警示效果。然而災害發生當下，中央未施放海嘯警報，導致民眾對災害嚴重性認知不足，錯失至少30分鐘的黃金避難時間，此一關鍵決策失誤，中央責無旁貸。

五、馬太鞍溪兩處開口堤防補強不足，繼康芮颱風後再次潰堤

馬太鞍溪屬中央管河川，開口堤防之補強與防洪能力，依法應由中央主管機關負責。災害整備會議，地方政府也多次強調兩開口堤之風險，縣府秘書長亦示警「如果潰壩等於山洪爆發，經濟部九河分署的馬太鞍溪開口堤必須補強，且強度一定要夠」。然繼康芮颱風後，樺加沙颱風再次潰堤，直接衝擊光復市區，顯示中央補強明顯不足。

六、中央管河川長達9年未疏濬，僅兩次為縣府主動申請

馬太鞍溪為中央管河川，然長達9年未見中央主動積極疏濬紀錄，僅有兩次疏濬係花蓮縣政府主動向中央申請後才得以執行。長期河道淤積、通洪斷面不足，早已是結構性風險，中央長期怠於處理，難辭其咎。

七、丹娜絲颱風後中央一再對外傳遞錯誤風險訊息

在丹娜絲颱風後，依公開資料顯示，於8月13日立法院朝野協商、8月26日立法院質詢時，行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險，事實證明與後續災情嚴重度完全相反。

八、中央估計影響人數反覆，災前2日內突增逾11倍

中央對於馬太鞍溪堰塞湖影響範圍與撤離人數之專業評估，前後反覆不一，且於災前短短兩日內急遽放大，對防災工作造成重大衝擊。依林保署歷次傳達予地方政府之資料顯示，自7月26日發布緊急通報單初報以來，8月6日評估影響150戶；8月12日評估撤離三鄉鎮五村里共259戶697人；9月17日更再度下修致災風險，評估光復鄉3村58戶45人。然而至9月21日，農業部仍建議180戶，內政部另行委託研究且最終內政部長劉世芳裁示下，改「依NCDR國家災害防救科技中心套圖1800戶版本(約8000人)」，至晚間19時才取得中央套圖資料，與原8月12日撤離259戶(約690人)相比，匡列人數增加11倍之多，也是台灣史無前例撤離規模。在中央專業判斷與撤離建議多次大幅修正、且短時間內劇烈變動的情況下，事後卻將疏散困難簡化為地方執行不力，顯非基於事實與法制的檢討，亦無助於制度精進與防災改革。

九、縣府依據中央緊急通報內容依法執行災防工作，無媒體報載草率結案

縣府強調，自9月21日11時林保署第九次緊急通報單（編號續8）發布黃色警戒後，縣府即依法要求鄉鎮市公所啟動預防性撤離作業。9月22日農業部林保署發布第十次緊急通報單（編號續9）紅色警戒，縣府亦依《災害防救法》要求鄉公所災害應變中心進行強制撤離作業。縣府嚴正駁斥報導「中央連續9度下達必須立即疏散警訊，花蓮縣政府卻僅以已知悉草率結案」與事實不符，以錯誤資訊製造社會混亂，無視防救災各層級人員努力的客觀事實，呼籲外界有關未經證實訊息，無轉傳或不當轉述。

十、徐縣長災前預先部屬前進指揮所 要求三鄉鎮全面停止危險區域活動