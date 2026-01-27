台東鳳梨釋迦內銷調節、外銷獎勵啟動 陳瑩要求農業部緊盯產地價格

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台東鳳梨釋迦內銷調節、外銷獎勵啟動，民進黨立委陳瑩要求農業部緊盯產地價格。圖／陳瑩辦公室提供
台東鳳梨釋迦進入採收高峰，卻同時面臨外銷受阻與產地價格走弱的雙重壓力。民進黨立委陳瑩、莊瑞雄近日密集向中央反映地方農民的實際困境，要求行政部門必須同時就「境內產銷調節」與「境外銷售拓展」提出具體、有效的穩定措施。

農業部於昨天正式公告「115年釋迦及甘藍海外拓銷獎勵計畫」，透過外銷運費補助，作為協助產業分流去化的重要工具。陳瑩表示，在鳳梨釋迦已全面進入採收期的關鍵時刻，農業部更必須同步緊盯產地價格，避免價格持續下探，傷害農民收益。

陳瑩表示，農業部應針對國內產銷調節與海外銷售兩端，立即啟動產銷調節平衡措施，政府將針對釋迦鮮果及冷凍、加工產品外銷至歐美、中東及其他新興市場，提供不同運輸方式的獎勵補助，藉由降低物流成本，協助業者拓展多元市場、分散外銷風險。

陳瑩指出，為穩定鳳梨釋迦產銷，農業部同步擴大內需市場與年節銷售通路，輔導山漾合作社、銓益合作社、陽光職農合作社、台東地區農會、太麻里地區農會、鹿野地區農會等農民團體，與全聯、家樂福、全家及統一超商等通路合作，並結合企業團購平台及市集展售，增加國內去化量能。

莊瑞雄表示，獎勵僅是階段性任務，他和陳瑩均高度關切春節連假後的產量高峰，對此共同要求農業部必須超前部署、精確掌握年後通路胃納量，若見價格異常波動需立即啟動調節，務實保障農民收益。

