快訊

曾被疑復合藍正龍？周幼婷獨陪兒參賽 2026年正式復出

三星手機又爆炸！Galaxy S25+半夜充電起火 官方認了願意賠償

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

聽新聞
0:00 / 0:00

八堵路不斷水換管行不通！基隆公告5000多戶停水12小時

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市八堵路自來水管漏水，台水公司原評估可採不斷水方式修復，昨天開挖後發現不可行，公告今晚9時起停水12小時，以利施工。圖／基市府工務處提供
基隆市八堵路自來水管漏水，台水公司原評估可採不斷水方式修復，昨天開挖後發現不可行，公告今晚9時起停水12小時，以利施工。圖／基市府工務處提供

基隆市八堵路自來水管破漏，台水公司昨進場搶修，原評估可採用不斷水方式施工，但開挖後發現破損程度和施工環境，超出事前調查評估，南榮路高地及龍安街198、332巷，今晚9時起停水12小時，共5000多戶受影響。

台灣自來水公司第一區管理處日前搶修麥金路自來水管，臨時公告大範圍停水，市府質疑作業流程會造成民眾不便，要求未來搶修工程，應把對民眾生活的衝擊減至最低。

八堵路92號前路面日前滲水，台水研判地底800mm鋼管破管漏水。市府21日要求台水一區處先行探挖，雙方23日研商後續施工方式與期程時，評估可採不斷水方式進行修復，昨天上午9時進場施工，預訂今天中午前完成。

台水一區處表示，現場開挖後，發現鋼管破損程度及施工環境，超出事前調查及評估範圍，導致原施工方案無法如期執行，必需改採停水工法施工。

台水一區處說，為確保搶修作業安全及一次性完成修復，停水範圍將以調度其他水源跨區支援及調整供水區，並以夜間施工方式降低民眾用水不便。

預定停水施工時間為27日晚上9時至28日上午9點，共計12小時，影響供水範圍包括南榮路高地及龍安街198巷、332巷等5000多戶，市區平地區域不受影響。

台水公司一區處呼籲停水區域用戶，提早儲水備用，停水範圍內的住家若有水塔蓄水，仍請節約用水，並慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞。工程人員會盡速修復停水管段，恢復道路通行。

停水期間，台水一區處分設三處臨時供水站，方便民眾取水使用。供水站設置地點為南榮路319巷口（319巷1號）、南榮路161巷口（161巷19號）和仁愛區崇文里里民活動中心（龍安街140巷口）。

基隆市八堵路自來水管漏水，台水公司原評估可採不斷水方式修復，昨天開挖後發現不可行，公告今晚9時起停水12小時，以利施工。圖／基市府工務處提供
基隆市八堵路自來水管漏水，台水公司原評估可採不斷水方式修復，昨天開挖後發現不可行，公告今晚9時起停水12小時，以利施工。圖／基市府工務處提供
基隆市八堵路自來水管漏水，台水公司原評估可採不斷水方式修復，昨天開挖後發現不可行，公告今晚9時起停水12小時，以利施工。圖／基市府工務處提供
基隆市八堵路自來水管漏水，台水公司原評估可採不斷水方式修復，昨天開挖後發現不可行，公告今晚9時起停水12小時，以利施工。圖／基市府工務處提供
基隆市八堵路自來水管漏水，台水公司原評估可採不斷水方式修復，昨天開挖後發現不可行，公告今晚9時起停水12小時，以利施工。圖／基市府工務處提供
基隆市八堵路自來水管漏水，台水公司原評估可採不斷水方式修復，昨天開挖後發現不可行，公告今晚9時起停水12小時，以利施工。圖／基市府工務處提供

停水 水公司

延伸閱讀

「不斷水施工」失利 基隆5千戶居民將停水12小時

基隆麥金路大停水陰影仍在…八堵路漏水探挖降風險 今採不斷水工法施工

基隆八堵路漏水採不斷水工法 估1月27日中午前完工

防麥金路大停水重演 基隆八堵路疑自來水滲漏凹陷…明探挖釐清工法

相關新聞

八堵路不斷水換管行不通！基隆公告5000多戶停水12小時

基隆市八堵路自來水管破漏，台水公司昨進場搶修，原評估可採用不斷水方式施工，但開挖後發現破損程度和施工環境，超出事前調查評...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖 湖水見底

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰決造成洪災，施工團隊挺進深山降挖壩體，歷經30天施工，原本27.9萬立方公尺蓄水量，如...

命懸一線埋4重機具 救災勇士搏命30天

「在壩體過夜擔心隨時崩塌，根本睡不著。」花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖宛如不定時炸彈，「重機超人」黃國寶帶領團隊度過驚心動魄的3...

基隆2026馬年春聯「馬來迎吉」亮相 1元紅包委由身心障礙朋友逐一黏貼

迎接2026丙午馬年，基隆市政府今天發表年度馬年春聯「馬來迎吉」及1元紅包。綜合發展處表示，設計兼具傳統年節意象及創新思...

挺進花蓮救災60天…黃國寶嘉南重機械團隊降堰塞湖水位 化解危情

嘉南重機械公司董事長黃國寶率領團隊投入花蓮震後復建工程，歷經 60 天艱辛作業，順利完成明利村土石方清除及馬太鞍、燕子口...

搏命30天、埋4輛重機具！馬太鞍堰塞湖成功降挖壩體 救災英雄談艱辛過程哽咽

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖宛如不定時炸彈，隨時可能溢流致災。14名救災英雄在惡劣環境中，歷經30天驚心動魄搏鬥，終於成功降挖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。