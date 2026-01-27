八堵路不斷水換管行不通！基隆公告5000多戶停水12小時

基隆市八堵路自來水管破漏，台水公司昨進場搶修，原評估可採用不斷水方式施工，但開挖後發現破損程度和施工環境，超出事前調查評估，南榮路高地及龍安街198、332巷，今晚9時起停水12小時，共5000多戶受影響。

台灣自來水公司第一區管理處日前搶修麥金路自來水管，臨時公告大範圍停水，市府質疑作業流程會造成民眾不便，要求未來搶修工程，應把對民眾生活的衝擊減至最低。

八堵路92號前路面日前滲水，台水研判地底800mm鋼管破管漏水。市府21日要求台水一區處先行探挖，雙方23日研商後續施工方式與期程時，評估可採不斷水方式進行修復，昨天上午9時進場施工，預訂今天中午前完成。

台水一區處表示，現場開挖後，發現鋼管破損程度及施工環境，超出事前調查及評估範圍，導致原施工方案無法如期執行，必需改採停水工法施工。

台水一區處說，為確保搶修作業安全及一次性完成修復，停水範圍將以調度其他水源跨區支援及調整供水區，並以夜間施工方式降低民眾用水不便。

預定停水施工時間為27日晚上9時至28日上午9點，共計12小時，影響供水範圍包括南榮路高地及龍安街198巷、332巷等5000多戶，市區平地區域不受影響。

台水公司一區處呼籲停水區域用戶，提早儲水備用，停水範圍內的住家若有水塔蓄水，仍請節約用水，並慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞。工程人員會盡速修復停水管段，恢復道路通行。