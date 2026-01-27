命懸一線埋4重機具 救災勇士搏命30天

「在壩體過夜擔心隨時崩塌，根本睡不著。」花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖宛如不定時炸彈，「重機超人」黃國寶帶領團隊度過驚心動魄的30天，他直言「說不怕是騙人的」，所幸團隊憑專業與智慧化解危機，完成不可能的任務。

光復鄉9月發生堰塞湖洪災第二天，嘉南重機械公司董事長黃國寶便率領重機救援隊挺進災區救災，後來又前進堰塞湖最危險的第一線度過30天，挖除降低壩體，至今沒回過嘉義。內政部昨派直升機將14名救災勇士載離災區，家人見他們平安下山，忍不住激動相擁。

黃國寶昨受訪時，語帶哽咽吐露與家人對話過程，妻子問他「冷不冷」，他都騙說「不冷，很安全」，其實「山上只有5度以下，怎會不冷」，常凍到手腳麻木，撿拾漂流木生火取暖，耳邊不斷傳來土石崩落的轟隆聲，晚上根本不敢深睡，擔心帳篷被壓垮。除了要對抗寒冷，還須忍受操作重型機具帶來的肌肉痠痛與扭傷。

「說不怕是騙人的。」黃國寶回憶，施工環境險峻，面對高達200、300公尺垂直峭壁與隨時滾落的土石，招募怪手司機，有人嚇得打退堂鼓，出發當天3人有事落跑，最後只能重金聘請願意搏命13名「勇士」留下來。

這場戰役不只靠勇氣，更靠專業，他們利用反覆攔水、放水的沖刷技術帶走大量土石，成功移除超過150萬立方土石，將蓄水量大幅降低，解除崩塌危機。

施工過程災難、考驗不斷。團隊前進至距壩頂500公尺處時，左岸邊坡突發崩塌，3輛挖土機及1輛關節車瞬間遭土石掩埋，所幸操作人員反應迅速、即時跳離。儘管機具報銷，團隊仍不放棄，12月28日成功「攻頂」。

山區濃霧密布，有時被迫停止作業，也因大霧沒辦法運補物資，大家省吃儉用，直至物資耗盡。為照顧成員健康，團隊自備推拿師與醫療組，不僅治療感冒、扭傷，更是在孤立援絕的山區中，彼此扶持、相互照應。

未來還會不會接下類似挑戰任務？黃國寶笑著說，「感謝老天，生命是上天給的，若有需要，我仍義無反顧」。