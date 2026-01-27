聽新聞
花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖 湖水見底
花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰決造成洪災，施工團隊挺進深山降挖壩體，歷經30天施工，原本27.9萬立方公尺蓄水量，如今已幾近見底，完成階段性工程，14名施工人員在內政部空勤總隊支援下，昨由直升機載送平安撤離。
林業及自然保育署花蓮分署委託曾處理燕子口堰塞湖的專業團隊，去年12月冒險挺進深山降挖堰塞湖壩體，整個過程與時間、極端環境賽跑。
通往壩區無路可走，團隊須沿著破碎河道艱難開闢便道。近1個月工期中，隊員面臨山區低溫、糧食耗盡、物資運補中斷等嚴峻考驗，遭遇落石彈跳掩埋機具的驚險瞬間。儘管環境惡劣，團隊仍排除萬難於去年12月28日啟動降挖導水作業，成功完成洩洪任務。
林保署花蓮分署說，今年1月11日，距離溢流口下游1.5 公里處的V型河谷發生大規模山崩，約18公頃土石滑落擠壓河道，導致原定下撤路線完全中斷。考量山上崩積土砂仍有二次坍塌潛勢，林保署為確保人員安全，決定商請空勤總隊直升機接駁。
昨上午直升機分批將14名施工勇士送至大農大富森林園區。花蓮分署分署長黃群策到場接機，向隊員贈送蘋果，象徵「平安」歸來。施工機具暫時留置現場，以備未來防汛需求。
施工人員撤離之際，科學調查工作仍持續進行。林保署委託陽明交大專業團隊前天在登山嚮導帶領下，透過徒步與繩索垂降抵達崩塌處，預計本月29日完成地表地質調查、地球物理探查及三維立體建模，建構精確的地工模型。
花蓮分署表示，這些數據將成為後續穩定分析與風險評估的重要依據，確保下個汛期來臨前，能將災害風險降至最低。
