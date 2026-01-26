基隆2026馬年春聯「馬來迎吉」亮相 1元紅包委由身心障礙朋友逐一黏貼

迎接2026丙午馬年，基隆市政府今天發表年度馬年春聯「馬來迎吉」及1元紅包。綜合發展處表示，設計兼具傳統年節意象及創新思維，希望新年開運小物，展現馬年奔騰向前的活力，祈願全體市民朋友在嶄新的一年財運亨通、萬事大吉。

綜合發展處長陳瑋指出，今年的春聯設計別具巧思，首度將國、台語的諧音趣味融入祝福之中。「馬來迎吉」不僅在字面上祝福市民朋友福運盈滿、吉星高照，若以台語讀音，更蘊含了「要來贏錢」的富足寓意。

她說，希望大家在迎接新年之際，都能做好萬全的準備，在各行各業中掌握先機、諸事皆順，每天都能收穫實質的豐饒與進益。

市府副發言人林廷翰信紹1元紅包的設計，今年的紅包除了有可愛的小馬陪伴大家喜迎新年，封面標語「2026 Horse發生」更別出心裁地取自「好事發生」的諧音。

紅包封面特別設計為可拆卸式，拆卸後即可轉化為創意杯墊，讓這份祝福能融入市民的日常生活，充分結合了生活美學與實用性。

市府期待透過這個充滿生活感的小巧思，讓每一位拿到紅包的大小朋友，在馬年的每一天都能與美好的事物如影隨形，天天都有「好事發生」。

市府副發言人鍾明表示，今年新春紅包也承載了溫暖的人文關懷，市府首度與「安樂小作所」庇護工場合作，紅包上象徵財氣的1元硬幣，皆由身心障礙朋友們親手逐一黏貼完成。這份紅包不僅是賀禮，更是對身障朋友自立生活的實質助力，讓社會的愛與關懷隨著紅包的發送，溫暖地傳遞到每一位市民朋友手中，展現基隆共融與有愛的精神。