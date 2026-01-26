挺進花蓮救災60天…黃國寶嘉南重機械團隊降堰塞湖水位 化解危情

嘉南重機械公司董事長黃國寶率領團隊投入花蓮震後復建工程，歷經 60 天艱辛作業，順利完成明利村土石方清除及馬太鞍、燕子口堰塞湖疏濬任務。黃國寶表示，由於山區道路崩塌中斷，團隊 13 名人員與大型機具克服地勢險阻，在低溫與落石威脅下，成功透過挖除土石與降水工程，化解潰壩危機。

此次救災行動由多個單位分工協作。花蓮縣政府委託團隊負責明利村的土石方清除；花蓮林保署則以邀標方式，請團隊執行馬太鞍堰塞湖的疏濬工程；此外，宜蘭林保署亦邀標委託團隊前往燕子口執行挖除土石及降水工程，以確保下游安全。

黃國寶表示，救災初期 20 名人先行配合嘉義行善團於光復鄉工作，隨後轉往各標案地點。因交通斷絕，人員進出全仰賴直升機接送，大型機具則須由河道強行開闢便道進入。團隊長期紮營於海拔高處，入夜氣溫低於 5°C，且曾在壩體過夜時因憂心土石流襲擊而整夜難眠。

工程期間，行政院顧問李孟諺、季連成將軍及林保署各級長官均到場視察；為照顧成員健康，團隊自備醫療組與推拿人員，及時處理感冒與因高強度作業導致的扭傷。

黃國寶說，目前各項階段性任務已圓滿達成，人員今日已搭機下山，預計後天返回嘉義，部分重型機具則暫留山上，配合林保署後續工程規畫。