快訊

AI漣漪效應浮現 野村大升2檔半導體股目標價高達五成

美再現關門危機 黃金衝5100美元、台指期夜盤力爭上游

挺進花蓮救災60天…黃國寶嘉南重機械團隊降堰塞湖水位 化解危情

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供

嘉南重機械公司董事長黃國寶率領團隊投入花蓮震後復建工程，歷經 60 天艱辛作業，順利完成明利村土石方清除及馬太鞍、燕子口堰塞湖疏濬任務。黃國寶表示，由於山區道路崩塌中斷，團隊 13 名人員與大型機具克服地勢險阻，在低溫與落石威脅下，成功透過挖除土石與降水工程，化解潰壩危機。

此次救災行動由多個單位分工協作。花蓮縣政府委託團隊負責明利村的土石方清除；花蓮林保署則以邀標方式，請團隊執行馬太鞍堰塞湖的疏濬工程；此外，宜蘭林保署亦邀標委託團隊前往燕子口執行挖除土石及降水工程，以確保下游安全。

黃國寶表示，救災初期 20 名人先行配合嘉義行善團於光復鄉工作，隨後轉往各標案地點。因交通斷絕，人員進出全仰賴直升機接送，大型機具則須由河道強行開闢便道進入。團隊長期紮營於海拔高處，入夜氣溫低於 5°C，且曾在壩體過夜時因憂心土石流襲擊而整夜難眠。

工程期間，行政院顧問李孟諺、季連成將軍及林保署各級長官均到場視察；為照顧成員健康，團隊自備醫療組與推拿人員，及時處理感冒與因高強度作業導致的扭傷。

黃國寶說，目前各項階段性任務已圓滿達成，人員今日已搭機下山，預計後天返回嘉義，部分重型機具則暫留山上，配合林保署後續工程規畫。

嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供
嘉南重機械公司董事長黃國寶率隊、帶重機具救援花蓮洪災，歷經60天，昨天完成階段性任務。圖／黃國寶提供

團隊 馬太鞍 堰塞湖 光復鄉 土石流

延伸閱讀

影／馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

馬太鞍溪堰塞湖湖水幾見底 壩體降挖階段任務完成

大二重考嘉南大學又轉系 史素娟今提前畢業還找到好工作

115學測社會／關稅、堰塞湖時事入題！考生指「1題型」較多：題目蠻活的

相關新聞

搏命30天、埋4輛重機具！馬太鞍堰塞湖成功降挖壩體 救災英雄談艱辛過程哽咽

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖宛如不定時炸彈，隨時可能溢流致災。14名救災英雄在惡劣環境中，歷經30天驚心動魄搏鬥，終於成功降挖...

基隆麥金路大停水陰影仍在…八堵路漏水探挖降風險 今採不斷水工法施工

基隆市麥金路自來水管破漏導致2萬戶臨時被告知停水，引發民怨。台水搶修八堵路自來水管漏水，市府要求先行探挖、掌握風險。工務...

基隆2026馬年春聯「馬來迎吉」亮相 1元紅包委由身心障礙朋友逐一黏貼

迎接2026丙午馬年，基隆市政府今天發表年度馬年春聯「馬來迎吉」及1元紅包。綜合發展處表示，設計兼具傳統年節意象及創新思...

挺進花蓮救災60天…黃國寶嘉南重機械團隊降堰塞湖水位 化解危情

嘉南重機械公司董事長黃國寶率領團隊投入花蓮震後復建工程，歷經 60 天艱辛作業，順利完成明利村土石方清除及馬太鞍、燕子口...

全台警政交接登場 原台東分局長陞任連江受矚目

台東縣警察局今舉行台東分局及大武分局卸、新任分局長聯合交接布達典禮，由縣長饒慶鈴主持，地方民意代表、治安單位首長及警界人...

影／馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

歷經近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊成功把原本2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。