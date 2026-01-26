搏命30天、埋4輛重機具！馬太鞍堰塞湖成功降挖壩體 救災英雄談艱辛過程哽咽

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖宛如不定時炸彈，隨時可能溢流致災。14名救災英雄在惡劣環境中，歷經30天驚心動魄搏鬥，終於成功降挖壩體。「重機超人」黃國寶帶領團隊在山上面對5度低溫、機具被埋、便道中斷受困等危險，他說看著落差300公尺土方巨牆，「說不怕是騙人的」，所幸團隊憑專業與智慧化解危機，完成不可能的任務。

光復鄉9月發生湖體溢流災情的第二天，嘉南重機械公司董事長黃國寶就率領重機救援隊挺進災區，後來又進入堰塞湖最艱困危險的第一線度過30天，至今沒有回去過嘉義。今天內政部派直升機把14名救災勇士載離災區，家人見他們平安下山，忍不住激動相擁。

蓄水量高達27.9萬立方公尺的堰塞湖，湖四周是2、300公尺土方巨牆，宛如不定時炸彈，隨時可能落石或崩塌，危及下游居民安全。出發前，行政院政務委員季連成有特別來加油打氣，誰都不敢說此行能否成功？當時黃國寶也只敢說8成。

黃國寶今撤離受訪時強忍激動，語帶哽咽，他不敢告知太太瞞著家人，太太問他「冷不冷」？他都騙說「不冷，很安全」，其實「山上只有5度以下，怎會不冷」？凍到手腳麻木，撿拾漂流木生火取暖，耳邊不斷傳來土石崩落的轟隆聲，晚上根本不敢深睡，擔心帳篷被壓垮。

「說不怕是騙人的」！黃國寶回憶，施工環境險峻，面對高達200、300公尺的垂直峭壁與隨時滾落的土石，當初招募怪手司機達現場就被嚇得打退堂鼓，出發當天3人有事落跑，最後只能重金聘請願意搏命14名「勇士」留下來。

這場戰役不只靠勇氣，更靠專業，他們利用反覆攔水、放水的沖刷技術帶走大量土石，成功移除超過150萬立方土石，將蓄水量大幅降低，解除崩塌危機。

最困難的是要通過落差300公尺的泥流區與大壩！來自萬榮鄉司機「安廷」擔任先鋒，在無路可走的溪谷築起便道，甚至徒手搬移比怪手還重達30噸巨石，憑著技術智慧與勇氣開便道，一步步往前推進一百多公尺，才使後面重機具得以進入；另名司機「陳陳」被落石砸碎車窗，割傷臉，仍忍痛堅持崗位，負責警戒的部落青年寒風中緊盯上方落石，守護夥伴性命。

施工過程災難不斷。團隊前進至距壩頂500公尺處時，左岸邊坡突發崩塌，3輛挖土機及1輛關節車瞬間遭土石掩埋，所幸操作人員反應迅速、即時跳離。儘管機具報銷，團隊仍不放棄，重新調整後於12月28日成功「攻頂」。

山區濃霧密布，有時被迫停止作業，也因大霧沒辦法運補物資，大家省吃儉用，直至物資耗盡。

黃國寶感謝林保署花蓮分署指導、季連成將軍、縣長徐榛蔚等各界關心協助，「終於可以回家過年了」。