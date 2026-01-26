基隆公布春聯「馬來迎吉」 台語讀音「要來贏錢」

基隆市府今天公布春聯「馬來迎吉」，取台語讀音「要來贏錢」，今天配送至各區公所，請里鄰長發送。1元紅包封面標語則為「2026 Horse發生」更別出心裁地取自「好事發生」諧音。

市政府綜合發展處長陳瑋指出，「馬來迎吉」不僅在字面上祝福市民福運盈滿、吉星高照，若以台語讀音，更蘊含「要來贏錢」的富足寓意，希望大家在迎接新年之際，都能做好萬全的準備，在各行各業中掌握先機，諸事皆順。

市府副發言人林廷翰表示，1元紅包除有可愛的小馬陪伴大家喜迎新年，紅包封面特別設計為可拆卸式，拆卸後可轉化為創意杯墊，讓這份祝福融入市民的日常生活，充分結合生活美學與實用性。

市府副發言人鍾明說，市府首度與「安樂小作所」庇護工場合作，紅包上象徵財氣的1元硬幣，由身心障礙者親手逐一黏貼完成，這份紅包不僅是賀禮，更是對身障者自立生活的實質助力。

市府副發言人吳禹辰指出，市府規劃今天將春聯配送至各區公所，委請里鄰長協助派發至各家戶，民眾也可直接前往里辦公處領取，誠摯邀請市民貼上新春聯，共同迎接溫暖、平安且充滿希望的丙午馬年。