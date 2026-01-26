基隆公布春聯「馬來迎吉」 台語讀音「要來贏錢」

快訊

中央社／ 記者王朝鈺基隆26日電

基隆市府今天公布春聯「馬來迎吉」，取台語讀音「要來贏錢」，今天配送至各區公所，請里鄰長發送。1元紅包封面標語則為「2026 Horse發生」更別出心裁地取自「好事發生」諧音。

市政府綜合發展處長陳瑋指出，「馬來迎吉」不僅在字面上祝福市民福運盈滿、吉星高照，若以台語讀音，更蘊含「要來贏錢」的富足寓意，希望大家在迎接新年之際，都能做好萬全的準備，在各行各業中掌握先機，諸事皆順。

市府副發言人林廷翰表示，1元紅包除有可愛的小馬陪伴大家喜迎新年，紅包封面特別設計為可拆卸式，拆卸後可轉化為創意杯墊，讓這份祝福融入市民的日常生活，充分結合生活美學與實用性。

市府副發言人鍾明說，市府首度與「安樂小作所」庇護工場合作，紅包上象徵財氣的1元硬幣，由身心障礙者親手逐一黏貼完成，這份紅包不僅是賀禮，更是對身障者自立生活的實質助力。

市府副發言人吳禹辰指出，市府規劃今天將春聯配送至各區公所，委請里鄰長協助派發至各家戶，民眾也可直接前往里辦公處領取，誠摯邀請市民貼上新春聯，共同迎接溫暖、平安且充滿希望的丙午馬年

紅包 丙午馬年 發言人

相關新聞

搏命30天、埋4輛重機具！馬太鞍堰塞湖成功降挖壩體 救災英雄談艱辛過程哽咽

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖宛如不定時炸彈，隨時可能溢流致災。14名救災英雄在惡劣環境中，歷經30天驚心動魄搏鬥，終於成功降挖...

基隆麥金路大停水陰影仍在…八堵路漏水探挖降風險 今採不斷水工法施工

基隆市麥金路自來水管破漏導致2萬戶臨時被告知停水，引發民怨。台水搶修八堵路自來水管漏水，市府要求先行探挖、掌握風險。工務...

全台警政交接登場 原台東分局長陞任連江受矚目

台東縣警察局今舉行台東分局及大武分局卸、新任分局長聯合交接布達典禮，由縣長饒慶鈴主持，地方民意代表、治安單位首長及警界人...

影／馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

歷經近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊成功把原本2...

謝國樑主持警分局長交接談交通 努力打造行經斑馬線減速駕駛文化

基隆市警察局第三、四分局長今天交接，市長謝國樑主持布達儀式並監誓，期勉帶領員警持續推動行人有序、打詐儀錶板等政策，並兼顧...

星期評論／別再讓打火英雄流下「火神的眼淚」

剛過完1月19日消防節，基隆日前發生消防員殉職悲劇，凸顯打火英雄每次出勤都是與命運相搏，在悲痛之中，要思考如何完善裝備及...

