基隆麥金路大停水陰影仍在…八堵路漏水探挖降風險 今採不斷水工法施工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市八堵路自來水管漏水，市府要求台水公司先探挖掌握風險，經評估可採不斷水方式修復，26日上午進場施工，預計27日中午前完成。圖／基市府工務處提供
基隆市麥金路自來水管破漏導致2萬戶臨時被告知停水，引發民怨。台水搶修八堵路自來水管漏水，市府要求先行探挖、掌握風險。工務處表示，經評估可採不斷水方式修復，26日上午進場施工，27日中午前完成。

台灣自來水公司第1區管理處搶修麥金路自來水管，臨時公告大範圍用戶停水，市府質疑作業流程會造成民眾不便，要求未來應將漏水施工，對民眾生活的衝擊減至最低。

八堵路92號前路面，日前發現疑自來水管漏水，市府21日要求台水1區處於八堵路施工前先行探挖後，雙方23日研商後續施工方式與期程。

工務處長簡翊哲表示，22日試挖檢視原有鋼管管壁厚度尚屬良好，評估可採「不斷水方式」進行修復。台水今天上午9時進場施工，施工期間圍設南北向各1車道進行作業，先行辦理開挖及清理作業。今晚10時開始進行漏水管包覆作業，整體工程預計於1月27日中午前完成，恢復正常行車。

簡翊哲說，麥金路事件後，市府主動要求台水涉及主要幹管或高風險路段工程，應以「先試挖、再評估、後施工」風險控管原則，並具體實行的案例。透過事前掌握管線狀況與施工風險，並評估替代工法可行性，避免前次邊施工邊修正，進而造成無預警停水或擴大影響民眾生活。

工務處表示，會要求台水施工全程嚴格控管風險，並確實執行交通維持措施，倘因管理不當發生停水，造成民眾損失，將依基隆市道路挖掘管理自治條例規定辦理，以維護市民權益。

工務處說，八堵路案例成功完成後，未來除了將修漏機制持續精進，也將持續督導台水公司就麥金路、八堵路等老舊管線汰換、施工通報及應變機制逐案檢討、逐月追蹤，確保市民用水穩定及道路通行安全。

