快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

宜蘭五結非法民宿 縣府開出首張最高百萬罰鍰

中央社／ 宜蘭26日電

發展觀光條例修正後已調高非法民宿裁罰金額，宜蘭五結一間非法民宿經營18間客房，縣府查獲有團客入住，開出首張最高100萬元罰鍰。業者不服，經工旅處轉呈已向交通部提出訴願。

宜蘭縣政府工商旅遊處今天表示，總統賴清德於去年4月2日公布「發展觀光條例」修正部分條文，這次修正後，未依「發展觀光條例」取得旅館業登記證而經營旅館業務者，裁罰金額由新台幣10萬元至50萬元，調高為10萬元至200萬元，並得加倍處罰，未依「發展觀光條例」領取民宿登記證而經營民宿者，裁罰金額由6萬元至30萬元，調高為10萬元至100萬元。

工旅處指出，縣府去年12月開出第1張非法民宿最高100萬元罰鍰，這間民宿位於五結鄉，曾於民國110年11月被裁罰6萬元，並已完成繳納，去年7月間，工旅處在現場查獲團體旅客入住，共計經營18間客房，未領取民宿登記證而經營民宿事實明確，依照裁罰基準表，客房數已逾基準表列15間，除處以100萬元罰鍰外，並勒令歇業。

工旅處表示，去年共裁罰旅宿業169件，裁罰總金額為1230萬元，113年共裁罰旅宿業159件，裁罰總金額為1064萬元。「發展觀光條例」修正後，調高非法旅宿裁罰金額，呼籲縣內所有的旅宿業者，應熟知並確實遵守法規，另檢視營運是否合法，切勿以身試法。

民宿 宜蘭

延伸閱讀

外交部：第12次台日漁業委員會 27日宜蘭登場

影／宜蘭首件車手「自首」配合警方上演假詐騙 逮幕後取款收水手

台東永續旅遊跑很快！10家業者拿下GTS好旅行標章 全台最多

宜蘭冬山汽車修理廠火警 濃煙竄天幸無人傷

相關新聞

影／馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

歷經近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊成功把原本2...

全台警政交接登場 原台東分局長陞任連江受矚目

台東縣警察局今舉行台東分局及大武分局卸、新任分局長聯合交接布達典禮，由縣長饒慶鈴主持，地方民意代表、治安單位首長及警界人...

謝國樑主持警分局長交接談交通 努力打造行經斑馬線減速駕駛文化

基隆市警察局第三、四分局長今天交接，市長謝國樑主持布達儀式並監誓，期勉帶領員警持續推動行人有序、打詐儀錶板等政策，並兼顧...

星期評論／別再讓打火英雄流下「火神的眼淚」

剛過完1月19日消防節，基隆日前發生消防員殉職悲劇，凸顯打火英雄每次出勤都是與命運相搏，在悲痛之中，要思考如何完善裝備及...

花蓮洪災淤砂百萬噸 3年30億去化

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災發生至今滿4個月，清出約70萬噸砂土與廢棄物，重災區佛祖街還沒清完，整體淤積量可能達100萬公噸。...

花蓮洪災安置 已蓋41戶入住20戶

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災後，中繼屋安置成災後重建關鍵。政務委員季連成昨表示，已完成41戶中繼屋，約有20戶入住，量能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。