宜蘭五結非法民宿 縣府開出首張最高百萬罰鍰

發展觀光條例修正後已調高非法民宿裁罰金額，宜蘭五結一間非法民宿經營18間客房，縣府查獲有團客入住，開出首張最高100萬元罰鍰。業者不服，經工旅處轉呈已向交通部提出訴願。

宜蘭縣政府工商旅遊處今天表示，總統賴清德於去年4月2日公布「發展觀光條例」修正部分條文，這次修正後，未依「發展觀光條例」取得旅館業登記證而經營旅館業務者，裁罰金額由新台幣10萬元至50萬元，調高為10萬元至200萬元，並得加倍處罰，未依「發展觀光條例」領取民宿登記證而經營民宿者，裁罰金額由6萬元至30萬元，調高為10萬元至100萬元。

工旅處指出，縣府去年12月開出第1張非法民宿最高100萬元罰鍰，這間民宿位於五結鄉，曾於民國110年11月被裁罰6萬元，並已完成繳納，去年7月間，工旅處在現場查獲團體旅客入住，共計經營18間客房，未領取民宿登記證而經營民宿事實明確，依照裁罰基準表，客房數已逾基準表列15間，除處以100萬元罰鍰外，並勒令歇業。

工旅處表示，去年共裁罰旅宿業169件，裁罰總金額為1230萬元，113年共裁罰旅宿業159件，裁罰總金額為1064萬元。「發展觀光條例」修正後，調高非法旅宿裁罰金額，呼籲縣內所有的旅宿業者，應熟知並確實遵守法規，另檢視營運是否合法，切勿以身試法。