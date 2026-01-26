全台警政交接登場 原台東分局長陞任連江受矚目

台東縣警察局今舉行台東分局及大武分局卸、新任分局長聯合交接布達典禮，由縣長饒慶鈴主持，地方民意代表、治安單位首長及警界人士到場觀禮。饒致詞時期盼新任主管延續既有基礎，在治安維護與交通疏導上持續精進，特別是在即將到來的春節連假期間，全力守護縣民安全。

不過，相較於一般例行性的人事輪調，原台東分局長陳宏平此次由本島縣市分局長，陞任外離島連江縣警察局主任秘書幕僚職務，仍在警界引發不同解讀。警界人士指出，連江縣地處離島，勤務型態與本島分局長職務性質差異甚大，過往案例中，此類調整並不常見，因此格外受到矚目。

對此，警政體系內部則低調表示，相關人事均依整體警政布局與用人規畫進行，盼藉由適才適所的調整，強化各地警政運作效能。

在此次分局長人事異動中，原大武分局長莊于瑩調任嘉義縣警察局朴子分局分局長；新任台東分局長由中央警察大學64期畢業的方子欽接任，原任雲林縣警察局虎尾分局分局長；新任大武分局長趙連順，中央警察大學71期畢業，原任新北市政府警察局新店分局交通組組長。