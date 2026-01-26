快訊

馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

聽新聞
0:00 / 0:00

影／馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

聯合報／ 記者戴永華／花蓮即時報導
將近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減至湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員今天由直升機載送平安撤離。圖／林業保育署花蓮分署提供
將近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減至湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員今天由直升機載送平安撤離。圖／林業保育署花蓮分署提供

歷經近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊成功把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減，湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員在內政部空勤總隊支援下，今天由直升機載送平安撤離。

整個降挖過程與時間、極端環境賽跑。去年9月23日，馬太鞍溪上游堰塞湖因暴雨溢滿潰決，造成下游光復地區嚴重洪災，為防止殘餘水體再次致災，林保署花蓮分署於汛期後，委託曾處理燕子口堰塞湖的專業團隊12月冒險挺進深山。

通往壩區無路可走，團隊必須沿著破碎河道艱難開闢便道。在近一個月工期中，隊員面臨山區低溫、糧食耗盡、物資運補中斷等嚴峻考驗，甚至遭遇落石彈跳掩埋機具的驚險瞬間。儘管環境惡劣，團隊仍排除萬難於12月28日啟動降挖導水作業，成功完成洩洪任務。

「撤退之路卻意外受阻」，花蓮分署說，今年1月11日，距離溢流口下游1.5 公里處的V型河谷發生大規模山崩，約18公頃土石滑落擠壓河道，導致原定下撤路線完全中斷。考量山上崩積土砂仍有二次坍塌潛勢，林保署為確保人員安全，決定商請空勤總隊直升機接駁。

今天上午直升機分批把14名施工勇士送至大農大富森林園區。花蓮分署分署長黃群策到場接機，並向隊員贈送蘋果，象徵「平安」歸來。施工機具暫時留置現場，以備未來防汛需求。

施工人員撤離之際，科學調查工作仍持續進行。林保署委託的陽明交大專業團隊昨天在登山嚮導帶領下，透過徒步與繩索垂降抵達崩塌處，預計29日完成地表地質調查、地球物理探查及三維立體建模，建構精確的地工模型。

花蓮分署強調，這些數據將成為後續穩定分析與風險評估的重要依據，確保在下個汛期來臨前，能將災害風險降至最低。

將近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減至湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員今天由直升機載送平安撤離。圖／林業保育署花蓮分署提供
將近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減至湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員今天由直升機載送平安撤離。圖／林業保育署花蓮分署提供
將近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減至湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員今天由直升機載送平安撤離。圖／林業保育署花蓮分署提供
將近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減至湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員今天由直升機載送平安撤離。圖／林業保育署花蓮分署提供
將近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減至湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員今天由直升機載送平安撤離。圖／林業保育署花蓮分署提供
將近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減至湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員今天由直升機載送平安撤離。圖／林業保育署花蓮分署提供
將近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減至湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員今天由直升機載送平安撤離。圖／林業保育署花蓮分署提供
將近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減至湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員今天由直升機載送平安撤離。圖／林業保育署花蓮分署提供
馬太鞍溪堰塞湖成功降挖，湖水見底，施工團隊敬天謝地，祈求護佑平安。圖／林業保育署花蓮分署提供
馬太鞍溪堰塞湖成功降挖，湖水見底，施工團隊敬天謝地，祈求護佑平安。圖／林業保育署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖的前後對比。圖／林業保育署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖的前後對比。圖／林業保育署花蓮分署提供
黃群策分署長（右二）致贈蘋果，感謝團隊辛勞、平安歸來。圖／林業保育署花蓮分署提供
黃群策分署長（右二）致贈蘋果，感謝團隊辛勞、平安歸來。圖／林業保育署花蓮分署提供

馬太鞍溪 花蓮 團隊 堰塞湖

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖湖水幾見底 壩體降挖階段任務完成

花蓮洪災仍5失聯…家屬貸款也要尋母 「吊車大王」動容派重機具二度進駐

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災罹難者家屬喊告 縣府：依法防災、不迴避責任

日本贈水位計更換　馬太鞍溪堰塞湖水位持續下降

相關新聞

影／馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

歷經近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊成功把原本2...

謝國樑主持警分局長交接談交通 努力打造行經斑馬線減速駕駛文化

基隆市警察局第三、四分局長今天交接，市長謝國樑主持布達儀式並監誓，期勉帶領員警持續推動行人有序、打詐儀錶板等政策，並兼顧...

星期評論／別再讓打火英雄流下「火神的眼淚」

剛過完1月19日消防節，基隆日前發生消防員殉職悲劇，凸顯打火英雄每次出勤都是與命運相搏，在悲痛之中，要思考如何完善裝備及...

花蓮洪災淤砂百萬噸 3年30億去化

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災發生至今滿4個月，清出約70萬噸砂土與廢棄物，重災區佛祖街還沒清完，整體淤積量可能達100萬公噸。...

花蓮洪災安置 已蓋41戶入住20戶

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災後，中繼屋安置成災後重建關鍵。政務委員季連成昨表示，已完成41戶中繼屋，約有20戶入住，量能...

花蓮光復洪災淤積砂土達百萬噸 彭啓明：花費30億元分類去化

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災發生至今已滿4個月，清出約70萬噸砂土與廢棄物，但佛祖街還沒清完，整體淤積量可能達100萬噸。環境...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。