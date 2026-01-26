聽新聞
影／馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離
歷經近一個月浴血奮戰，林業及自然保育署花蓮分署今天宣布，馬太鞍溪上游堰塞湖的降挖工程已達階段性目標。施工團隊成功把原本27.9萬立方公尺蓄水量大幅縮減，湖水幾近見底，解除潰堤威脅，而受困山區半個月的14名施工人員在內政部空勤總隊支援下，今天由直升機載送平安撤離。
整個降挖過程與時間、極端環境賽跑。去年9月23日，馬太鞍溪上游堰塞湖因暴雨溢滿潰決，造成下游光復地區嚴重洪災，為防止殘餘水體再次致災，林保署花蓮分署於汛期後，委託曾處理燕子口堰塞湖的專業團隊12月冒險挺進深山。
通往壩區無路可走，團隊必須沿著破碎河道艱難開闢便道。在近一個月工期中，隊員面臨山區低溫、糧食耗盡、物資運補中斷等嚴峻考驗，甚至遭遇落石彈跳掩埋機具的驚險瞬間。儘管環境惡劣，團隊仍排除萬難於12月28日啟動降挖導水作業，成功完成洩洪任務。
「撤退之路卻意外受阻」，花蓮分署說，今年1月11日，距離溢流口下游1.5 公里處的V型河谷發生大規模山崩，約18公頃土石滑落擠壓河道，導致原定下撤路線完全中斷。考量山上崩積土砂仍有二次坍塌潛勢，林保署為確保人員安全，決定商請空勤總隊直升機接駁。
今天上午直升機分批把14名施工勇士送至大農大富森林園區。花蓮分署分署長黃群策到場接機，並向隊員贈送蘋果，象徵「平安」歸來。施工機具暫時留置現場，以備未來防汛需求。
施工人員撤離之際，科學調查工作仍持續進行。林保署委託的陽明交大專業團隊昨天在登山嚮導帶領下，透過徒步與繩索垂降抵達崩塌處，預計29日完成地表地質調查、地球物理探查及三維立體建模，建構精確的地工模型。
花蓮分署強調，這些數據將成為後續穩定分析與風險評估的重要依據，確保在下個汛期來臨前，能將災害風險降至最低。
