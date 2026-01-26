基隆八堵路漏水採不斷水工法 估1月27日中午前完工

基隆市八堵路92號前地下輸水管漏水，經台灣自來水公司試挖，並與基隆市政府工務處討論後，決定採「不斷水方式」修復，預計明天中午前完工。

工務處長簡翊哲今天透過新聞稿表示，台水公司已於22日試挖，檢視原有鋼管管壁厚度尚屬良好，評估可採「不斷水方式」修復。經雙方確認，台水公司今天上午9時進場施工，施工期間圍設南北向各1車道作業，先行辦理開挖及清理作業，將於晚間10時展開漏水管包覆作業，預計明天中午前完工，並恢復通車。

簡翊哲指出，市府主動要求台水公司對於主要幹管或高風險路段的工程，應以「先試挖、再評估、後施工」風險控管為原則，透過事前掌握管線狀況與施工風險，並評估替代工法可行性，避免上次麥金路漏水邊施工邊修正，造成無預警停水影響市民。

簡翊哲表示，市府明確要求台水公司，施工全程須嚴格控管風險，並確實執行交通維持措施，若因管理不當而停水，造成民眾損失，將依「基隆市道路挖掘管理自治條例」規定辦理，以維護市民權益。

工務處指出，未來除持續精進修漏機制外，也會督導台水公司，針對麥金路、八堵路等老舊管線汰換、施工通報及應變機制逐案檢討、逐月追蹤，確保市民用水穩定及道路通行安全。