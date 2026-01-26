宜蘭市春節期間這4天停收垃圾 設置免費大型廢棄家具家電棄置場

農曆春節前家戶大掃除，經常清出大型垃圾，加上清潔隊員也要排年休。宜蘭市公所今天公布春節前及春節期間的垃圾、回收物收運規畫；大型廢棄家具電器從2月4日起至11日，可自行載到環河路指定地點放置，但不收樹枝、裝潢營建及事業廢棄物；巡迴定點從除夕停收至初六22日，初七才恢復。

原本周六不收運垃圾，宜蘭市公所在過年前的周六14日，當天下午4時到晚上10時加班清運垃圾及收受周二周四及周日的回收物、小年夜15日正常受運，除夕16日第一趟上午9時至下午2時收運垃圾及回收物，第二趟下午3時至晚上6時只收垃圾。

初一、初二、初四、初五停止收運，初三19日下午4時至晚上10時加班收運，初六22日恢復正常。

市公所為加強服務，開放大型廢棄物暫置處，2月4日起至2月11日每天上午8時至下午4時，市民可將廢棄的大型家具或電器，自行載運到環河路895巷指定地點放置，清潔隊會委託業者協助清運，這項服務免費，讓大家安心汰換舊家具，煥然一新過好年，提醒進場資格需要設籍宜蘭市，暫置場不收樹枝、裝潢營建廢棄物，事業單位車輛禁止進入。

另外，如果民眾需要專車協助到住家載運大型廢棄物，請向清潔隊申請付費專車。

宜蘭市長陳美玲表示，除舊佈新春節前的傳統習俗，為了讓市民朋友過個歡樂乾淨的新年，公所將發送給每戶1份環保垃圾袋，請大家動手清掃屋內屋外，同時也呼籲遵守垃圾不落地規定，在垃圾車還沒有到達前或是停收的日期，請勿將家中垃圾放置到戶外，以免髒亂。