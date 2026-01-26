謝國樑主持警分局長交接談交通 努力打造行經斑馬線減速駕駛文化

基隆市警察局第三、四分局長今天交接，市長謝國樑主持布達儀式並監誓，期勉帶領員警持續推動行人有序、打詐儀錶板等政策，並兼顧基層執勤安全與工作環境，投入治安、交通及為民服務工作，守護市民生命、身體與財產安全。

基隆警四分局長洪政崴調任花蓮縣警察局主任秘書，原警三分局長侯興龍接任警四分局分局長，警三分局由原花蓮縣警察局吉安分局長陳盈元接任。

市警局今天舉辦布達交接儀式，由謝國樑宣讀布達令，並監交印信及監誓。基隆市議長童子瑋、副議長楊秀玉及多名議員，基隆地檢署檢察長柯宜汾和主任檢察官黃聖、基隆地方法院書記官長黃士元和調查局、義警、民防、義交、巡守隊等代表出席觀禮。

謝國樑致詞時，感謝洪政崴任內投入心力，維護治安與整頓交通秩序，對基隆警政工作貢獻良多，祝賀榮調新職，期盼持續在警政體系發揮專業，為公共安全持續努力。

謝國樑也期勉兩名新任分局長，持續秉持警察專業本務，配合市府及警政署推動各項重點警政政策，包括行人有序、打詐儀錶板等作為，深化識詐、防詐宣導，並兼顧基層同仁執勤安全與工作環境，凝聚團隊向心力，帶領警政同仁守護市民生命、身體與財產安全。

謝國樑活動後受訪時，感謝警察局長林信雄在交通安全與打擊詐騙工作上的努力，表示今年1月的交通事故件數，比去年同期顯著下降，希望在新任警政幹部帶領下，持續精進警政作為，提升整體警政服務品質，打造更加安全、安心的城市環境。