星期評論／別再讓打火英雄流下「火神的眼淚」

聯合報／ 本報記者邱瑞杰

剛過完1月19日消防節，基隆日前發生消防員殉職悲劇，凸顯打火英雄每次出勤都是與命運相搏，在悲痛之中，要思考如何完善裝備及訓練，更要有制度化的勞動保障，別再讓守護人民的英雄流下「火神的眼淚」。

基隆「台北生活家」社區1月21發生火警，屋內堆滿雜物助長火勢，救援困難。住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，卻身陷火場，兩人均不治，是今年首起消防人員殉職。

這次火災釀2死4傷，原因初步指向電線短路。

詹捨生取義精神令人動容與不捨，消防署統計31年來有64名消防員因公喪命，每件殉職悲劇都是家庭、同仁心中永遠的痛。

一旦發生火災，多靠消防弟兄冒險救援，要避免悲劇一再發生，根本之道是減少火災發生率。以基隆火災為例，初判起火點疑是門口對講機的電路，如果下方沒堆放可燃物，或許能避免火勢蔓延。

民眾用火、用電觀念太輕忽是釀災因子，建物管理是否落實也影響災情輕重，當屋內堆滿雜物，不僅住戶不安全，也讓入火場救援者陷入雜物崩坍險境。

火場內伸手不見五指，當消防員氧氣瓶快用完要撤退時，須循水線退出，若雜物埋沒水線，要清雜物才能撤退，命懸一線之際風險也升高。

消防體系指揮管控也是保障消防弟兄安全的防線，火場救災指揮官透過安全管制App，派遣任務並掌握進出火場時間。救災現場就怕資訊紛亂，正確指揮、嚴明紀律，對保護消防員安全絕對有幫助。

「不是每個英雄都能回家」，冒險救人的消防員卻沒能被救回來，一次次揪心事件不斷重演，消防員進退之間考驗的不只是技術，還有責任，意外不只是單一事件，也是制度警鐘。

