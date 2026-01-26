花蓮洪災安置 已蓋41戶入住20戶

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災後，中繼屋安置成災後重建關鍵。政務委員季連成昨表示，已完成41戶中繼屋，約有20戶入住，量能充足，並同步規畫重災區土砂與農地未來利用，助災民安心生活與重建。

季連成指出，有與災民、村長座談，聽取農田、商家補助，以及中繼屋安置、土地未來利用等意見，能即時處理部分已經說明回應，尚待解決議題將帶回行政院，透過跨部會與重建委員會研議。

對於中繼屋安置進度，季連成表示，已完成41戶、約20戶入住，其餘仍在整理階段，整體生活機能與空間還足夠。原民會也規畫相關中繼屋方案，盼善用現有空間，發揮中繼屋功能。

季連成強調，重災區與農田關係密切，尤其是中下游靠近堤防地帶，將評估徵收土地興建堤防，並依區位分為農地與建地處理。有房舍的建地將徵詢地主意願，若完成徵收，將以造林方式轉為防災綠地，並規畫蓄洪池，提高整體防洪能力。

他也提到，光復地區淤積土砂普遍超過3公尺，清除困難，原則上將以徵收後造林、蓄洪為主。對於希望返家居住的個案，將採彈性處理方式研議，如協助清理房屋周邊土砂、設置排水溝。

光復鄉有三姊妹名下3棟別墅受災，屋主希望重返原有家園，但因環境尚未安全暫時無法居住。季連成說，將以個案方式研議，評估清理房屋周邊土砂、挖設空間並施作排水溝，協助後續修繕；該案屋主不願土地被徵收，其餘地主多表達同意徵收意願。