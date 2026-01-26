花蓮洪災淤砂百萬噸 3年30億去化

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災發生至今滿4個月，清出約70萬噸砂土與廢棄物，重災區佛祖街還沒清完，整體淤積量可能達100萬公噸。環境部長彭啓明昨表示，行政院已編列30億元處理經費，預計花3年、分階段完成分類。

彭指出，目前已清出的砂土與廢棄物約60萬至70萬公噸，佛祖街仍在清理中，行政院核定30億元處理費用，其中品質較佳的砂土，將協調營造工程單位協助再利用，其餘採「東砂西運、北運」方式分流處理，降低地方負擔。

部分混雜性高、較難處理的廢棄物，彭表示，細部分類與去化預估需2至3年，才能將剩餘數十萬噸砂土與廢棄物處理完畢。後續工程將依程序發包，並與花蓮縣政府合作，確保清運及處置作業順利推動。

花蓮縣環保局指出，去化作業相關經費由中央負責，環保局負責執行與監督，將依砂土性質分類處理，有價值者回收再利用，廢棄物送焚化處理，也會評估是否有業者購買，或當掩埋場覆土使用。

環保局表示，第三暫置場已完成設置，地點位於大農大富平地森林園區，堆置高度約14公尺、面積約20公頃，長度綿延數百公尺，以帆布全面覆蓋，並設圍籬、監視設備及完善排水設施，確保環境安全。

災後4個月，仍有外地業者無償支援清運工作，有業者說，一天光油錢支出即上萬元，秉持做善事精神，助災區重建一臂之力。

環保局廢棄物管理科長潘春燕表示，洪災清運的砂土量體龐大，且馬太鞍砂土太黏、不容易處理，加上天氣影響，篩分廢棄物變得不容易，尤其大雨後，砂土更難以分類，黏稠狀態像太白粉水，需要專業廠商及中央協助，並啟動跨單位的技術支援。

潘提到，砂土每噸處理單價1400元，百萬噸砂土經費恐破億元，中央統籌協調有其必要性。

環境部昨在花蓮美侖飯店辦「災後環境清理策進會暨清淤志工感恩餐會」，行政院政務委員季連成、彭啓明到場，感謝全台120個公私團體與志工投入災後清理。環境部特別以光復災區砂土、海廢塑膠及鋁框等回收材料，製作限量500份的鏟子造型紀念品，送給投入災區的志工。