聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洪災淤砂百萬噸 3年30億去化

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣光復鄉災後出現大量砂土與廢棄物，堆置地點位於大農大富平地森林園區，堆置高度約14公尺、面積約20公頃。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣光復鄉災後出現大量砂土與廢棄物，堆置地點位於大農大富平地森林園區，堆置高度約14公尺、面積約20公頃。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災發生至今滿4個月，清出約70萬噸砂土與廢棄物，重災區佛祖街還沒清完，整體淤積量可能達100萬公噸。環境部長彭啓明昨表示，行政院已編列30億元處理經費，預計花3年、分階段完成分類。

彭指出，目前已清出的砂土與廢棄物約60萬至70萬公噸，佛祖街仍在清理中，行政院核定30億元處理費用，其中品質較佳的砂土，將協調營造工程單位協助再利用，其餘採「東砂西運、北運」方式分流處理，降低地方負擔。

部分混雜性高、較難處理的廢棄物，彭表示，細部分類與去化預估需2至3年，才能將剩餘數十萬噸砂土與廢棄物處理完畢。後續工程將依程序發包，並與花蓮縣政府合作，確保清運及處置作業順利推動。

花蓮縣環保局指出，去化作業相關經費由中央負責，環保局負責執行與監督，將依砂土性質分類處理，有價值者回收再利用，廢棄物送焚化處理，也會評估是否有業者購買，或當掩埋場覆土使用。

環保局表示，第三暫置場已完成設置，地點位於大農大富平地森林園區，堆置高度約14公尺、面積約20公頃，長度綿延數百公尺，以帆布全面覆蓋，並設圍籬、監視設備及完善排水設施，確保環境安全。

災後4個月，仍有外地業者無償支援清運工作，有業者說，一天光油錢支出即上萬元，秉持做善事精神，助災區重建一臂之力。

環保局廢棄物管理科長潘春燕表示，洪災清運的砂土量體龐大，且馬太鞍砂土太黏、不容易處理，加上天氣影響，篩分廢棄物變得不容易，尤其大雨後，砂土更難以分類，黏稠狀態像太白粉水，需要專業廠商及中央協助，並啟動跨單位的技術支援。

潘提到，砂土每噸處理單價1400元，百萬噸砂土經費恐破億元，中央統籌協調有其必要性。

環境部昨在花蓮美侖飯店辦「災後環境清理策進會暨清淤志工感恩餐會」，行政院政務委員季連成、彭啓明到場，感謝全台120個公私團體與志工投入災後清理。環境部特別以光復災區砂土、海廢塑膠及鋁框等回收材料，製作限量500份的鏟子造型紀念品，送給投入災區的志工。

花蓮 馬太鞍溪 彭啟明

延伸閱讀

花蓮光復洪災淤積砂土達百萬噸 彭啓明：花費30億元分類去化

台美關稅15%關鍵在新竹 彭啓明：若沒半導體後盾關稅恐破30%

兒少行動論壇建中登場！學生研發科技系統找熱點 邀彭啟明街頭減菸蒂

蹲式馬桶細菌數逾數千倍 彭啓明：未來幾年坐式馬桶要提高至8成

相關新聞

花蓮光復洪災後安置進度曝光 季連成：已蓋41戶入住約半數

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災後，中繼屋安置成為災後重建關鍵。政務委員季連成表示，目前已完成41戶中繼屋，大概有20戶入住...

星期評論／別再讓打火英雄流下「火神的眼淚」

剛過完1月19日消防節，基隆日前發生消防員殉職悲劇，凸顯打火英雄每次出勤都是與命運相搏，在悲痛之中，要思考如何完善裝備及...

花蓮洪災淤砂百萬噸 3年30億去化

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災發生至今滿4個月，清出約70萬噸砂土與廢棄物，重災區佛祖街還沒清完，整體淤積量可能達100萬公噸。...

花蓮洪災安置 已蓋41戶入住20戶

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災後，中繼屋安置成災後重建關鍵。政務委員季連成昨表示，已完成41戶中繼屋，約有20戶入住，量能...

花蓮光復洪災淤積砂土達百萬噸 彭啓明：花費30億元分類去化

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災發生至今已滿4個月，清出約70萬噸砂土與廢棄物，但佛祖街還沒清完，整體淤積量可能達100萬噸。環境...

人物開箱／婚姻觸礁 李蓮從事社福找回肯定

伊甸基金會基隆區區長李蓮婚前是家中嬌嬌女，但原本的幸福婚姻，因丈夫外遇化為幻影。因緣際會到社福中心洗衣商店當訓練員，李蓮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。