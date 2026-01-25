花蓮光復洪災淤積砂土達百萬噸 彭啓明：花費30億元分類去化

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災發生至今已滿4個月，清出約70萬噸砂土與廢棄物，但佛祖街還沒清完，整體淤積量可能達100萬噸。環境部長彭啓明表示，行政院已編列30億元處理經費，預計分階段3年完成分類，堆放區用大量帆布蓋住，確保環境安全。

環境部今天在花蓮美侖飯店舉辦「災後環境清理策進會暨清淤志工感恩餐會」，感謝全台120個公私團體與志工投入災後清理的「重機具超人」，以及提供流動廁所與衛浴業者。

彭啓明指出，目前已清出的砂土與廢棄物約60至70萬噸，但重災區佛祖街仍在清理中，整體估計將達100萬噸規模。行政院已核定30億元處理費用，其中品質較佳的砂土，將協調營造工程單位協助再利用，其餘則採「東砂西運、北運」方式分流處理，降低地方負擔。

他說，部分混雜性高、較難處理的廢棄物，需進行細部分類與去化，相關作業相當耗時，預估仍需2至3年，才能將剩餘數十萬噸砂石與廢棄物妥善處理完成。後續工程將依程序發包，並與花蓮縣政府密切合作，確保清運及處置作業順利推動。

針對民眾關心堆置安全，彭啓明強調，目前所有暫置砂石與廢棄物堆置區，上方均已鋪設花費數百萬元購置的大型防護帆布，即使遇到颱風或豪雨，也不致發生土砂外流情形，請民眾放心。