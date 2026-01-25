鏟子超人及志工清淤光復災區 環境部辦感恩餐會

去年0923馬太鞍溪堰塞湖災害，當時全國各地重機具志工與鏟子超人湧入災區助清淤，環境部今天在花蓮辦感恩餐會，部長彭啓明說，清出土石廢棄物近70萬噸，已編列經費持續進行。

環境部表示，為感謝114年全台各地趕赴花蓮光復鄉協助環境復原的志工們與團體，今天特地在花蓮舉辦感恩餐會，頒發紀念獎座及感謝狀予當時投入現場的熱心公益120個公私團體及志工，表達感謝與敬意。

環境部統計，在大眾無私精神下，總共清除逾42萬公噸淤泥及廢棄物，並完成長度達47.8公里側溝與下水道的清淤工作，已使受災區域溝渠於最短時間完成恢復排水暢通，防止積水情形發生。

行政院政務委員季連成、花蓮縣秘書長饒忠、台泥董事長張安平、慈濟基金會執行長顏博文等人出席活動，並將一塊由淤泥雕成的鏟子泥板蓋滿金印，象徵眾人齊心一剷一印，把淤泥變黃金。

未能到場的副總統蕭美琴、和碩科技董事長童子賢等都特地錄製影片向在場的志工表達感謝。蕭副總統說：「是你們的慷慨付出，接住了花蓮這片受傷的土地。」

彭啓明接受媒體聯訪表示，目前光復鄉清出的沙土跟廢棄物約有60、70萬噸，由於重災區佛祖街還沒清除，估計有100萬噸待處理，行政已經編列新台幣30億元經費；可用的砂石儘量往西運、北運，難處理的就要先分類，會花很多時間，預期要2到3年才可能完成。不過，花蓮民眾無需擔心，砂石廢土都用大量的帆布蓋住，即使颱風也不會有影響，去化得發包廠商，將跟縣府密切合作處理。

環境部表示，114年花蓮縣光復鄉發生堰塞湖災害時，全國各地方政府也發揮「同島一命，同舟共濟」精神，積極調度相關機具於人力，遠赴而至光復鄉或萬榮鄉全力投入救災及環境清理工作，並配合中央災害應變中心及地方政府緊密協作，展現了強大的救災韌性與效率，讓災區得以迅速重整，這份精神令人動容。

環境部將持續協助地方政府強化緊急應變整備、通報、演練及支援調度，以有效提升應變效能，並持續透過中央與地方環保機關攜手建構「淨零台灣、韌性家園」目標邁進。