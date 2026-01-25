童子瑋質疑外師駐點變巡迴 基市：因中央刪減補助

快訊

中央社／ 基隆25日電

基隆市議長童子瑋接獲外師陳情，有外師被終止職位，留任外師則從駐點變成「巡迴演出」，質疑市府強推免費營養午餐卻犧牲教育資源。市府表示，因中央不合理刪減補助款，致地方預算緊縮。

童子瑋今天透過新聞稿表示，外籍教師在陳情信中提到，外師界被基隆市政府告知，多名教師被視為冗員（redundant），面臨職位終止情況，而留職外師將被要求在多所學校間分配時間，變成四處奔波「巡迴演出」。

這名外師質疑，如果沒有足夠時間與學生維持關係，外師如何建立起與學生彼此信任與尊重基礎；如果裁減外籍教師，（將留任外籍教師）變成「巡迴演出」，學生又如何有所成；基隆市如果只有16名外師職位，又該如何符合國家推動的2030雙語政策。

童子瑋表示，市府調整重大政策時，應對外說明政策財源規劃及後續影響，以免費營養午餐為例，應對市民說清楚財源究竟從哪裡來，刪除哪些基層教育資源，實際影響多少老師、多少孩子，外籍教師政策的未來規劃到底是什麼，回答這些問題，才是施政負責任表現。

基市府教育處表示，市府去年底減債有成，促使營養午餐得運用相關財源；至外師經費部分，因財政收支劃分法修法通過後，中央政府不合理刪減補助款致地方預算緊縮，市府已規劃「駐點巡迴外師計畫」，後續將與學校研商，確保均等英語學習機會，外師經費也將在116年度預算補回。

