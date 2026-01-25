花蓮光復洪災後安置進度曝光 季連成：已蓋41戶入住約半數

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災後，中繼屋安置成為災後重建關鍵。政務委員季連成表示，目前已完成41戶中繼屋，大概有20戶入住，整體量能充足，政府除持續關心入住狀況，也同步規畫重災區土砂與農地未來利用，盼在確保安全前提下，讓災民安心生活與重建。

環境部今天在花蓮美侖飯店舉辦「災後環境清理策進會暨清淤志工感恩餐會」，感謝全台120個公私團體與志工投入災後清理。季連成指出，日前已與災民及各村村長座談，聽取農田補助、商家補助、中繼屋安置及土地未來利用等意見，能即時處理的部分已說明回應，尚待解決的議題，將帶回行政院，召集跨部會與重建委員會持續研議。

針對中繼屋安置，季連成表示，目前已完成41戶，約20戶入住，其餘多仍在整理階段，整體生活機能與空間都還足夠，政府也持續關心住戶在廚房、餐廳及生活設施上的需求。原住民族群也提出希望政府協助的方向，原民會已規畫相關中繼屋方案，期盼能善用現有空間，讓中繼屋住滿。

季連成強調，重災區與農田關係密切，特別是中下游靠近堤防地帶，未來政府將評估徵收土地興建堤防，並依區位分為農地與建地處理。有房舍的建地將徵詢地主意願，若完成徵收，後續將以造林方式轉為防災綠地，並規畫蓄洪池，提高整體防洪能力。

他也提到，目前光復地區淤積土砂普遍超過3公尺，清除困難，原則上將以徵收後造林、蓄洪為主。不過，對於希望返家居住的個案，將採彈性處理方式研議，例如協助清理房屋周邊土砂、設置排水溝，讓居民在安全無虞下重返家園。

目前光復鄉有三姊妹名下三棟別墅受災，屋主希望重返原有家園，但因環境尚未安全暫時無法居住。季連成表示，將以個案方式研議，評估清理房屋周邊土砂、挖設空間並施作排水溝，協助後續修繕；該案屋主不願土地被徵收，其餘地主則多表達同意徵收意願。