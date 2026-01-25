打造書香鄉鎮 吉安鄉立圖書館一次更新5000本新書

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉公所去年度編列167萬元經費，為鄉立圖書館採購逾5000本新書，內容涵蓋學齡前繪本、學生經典必讀、成人人文議題及樂齡健康生活等多元主題。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所去年度編列167萬元經費，為鄉立圖書館推動館藏汰舊換新，陸續採購逾5000本新書，內容涵蓋學齡前繪本、學生經典必讀、成人人文議題及樂齡健康生活等多元主題，滿足不同年齡層閱讀需求，吸引更多鄉親走進圖書館，享受閱讀樂趣。

鄉公所透過「吉安鄉立圖書館及各閱覽室同步啟動館藏汰舊換新計畫」，一次性更新大量新書，並規畫7場大型新書展，展出超過5000冊最新閱讀叢書，讓民眾能即時接觸新出版書籍。藉由持續優化館藏內容，不僅提升公共圖書館服務量能，也成功帶動進館人次與借閱率成長。

經常利用假日帶孩子到圖書館閱讀的王姓民眾表示，館內書籍主題相當與時俱進，從職涯教育、文化旅行、美食料理到AI科技資訊一應俱全，也有豐富的繪本與經典文學，非常適合親子共讀，讓她每次回館借書都充滿期待，成為生活中的小確幸。

鄉長游淑貞指出，閱讀不只是課業延伸，更是滋養生活與家庭情感的重要養分。鄉立圖書館每週規畫說故事、主題導讀與閱讀手作等活動，讓孩子在故事中培養想像力，也讓家長重新找回與文字相處的樂趣。

游淑貞也感謝縣長徐榛蔚及縣府長期支持，逐年提高吉安鄉購書預算，使圖書館成為承載文化與情感的公共空間。她強調，未來將持續以閱讀為核心，增編購書經費並推出更多創新書展與推廣活動，讓喜愛閱讀的種子在社區深植。民眾可至「吉安鄉立圖書館」官網或臉書粉絲專頁查詢最新館藏與活動資訊。

