快訊

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

人物開箱／婚姻觸礁 李蓮從事社福找回肯定

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
伊甸基金會基隆區區長李蓮因為婚姻觸礁人生轉彎，在基隆市身心障礙福利服務中心工作20多年，深受身心障礙者和家長信任。記者邱瑞杰／攝影
伊甸基金會基隆區區長李蓮因為婚姻觸礁人生轉彎，在基隆市身心障礙福利服務中心工作20多年，深受身心障礙者和家長信任。記者邱瑞杰／攝影

伊甸基金會基隆區區長李蓮婚前是家中嬌嬌女，但原本的幸福婚姻，因丈夫外遇化為幻影。因緣際會到社福中心洗衣商店當訓練員，李蓮人生大轉彎。一路走來深受身心障礙者信任，自覺已難撇下這群大小孩子。

大學畢業後進入職場，李蓮認識從事建築業的先生，成為事業夥伴，婚後生育2子，成為旁人眼中的幸福女人。因為重心轉移到孩子身上，丈夫找了助理，李蓮說，「反正就是電視劇演的」，助理成了第三者，導致她的婚姻觸礁。

含淚獨自回到新竹娘家，但太思念兒子，2年後回到基隆，和未婚的大姑（丈夫的大姊）和2個兒子同住。

決定重回職場後，李蓮成為基隆市身心障礙福利服務中心洗衣商店訓練員，帶著6名學員工作。其中1人是肢體障礙，負責整燙，她教另5名心智障礙學員洗衣，結果狀況一大堆，開店第3天就把毛毯洗壞，讓她氣到哭了。

情緒發洩後，李蓮決定全部打掉重練，把每台機器排程寫出來，每個人負責一站，終於漸上軌道。李蓮不只和學員有感情，也受家長信任。學員被騙去辦「0元手機」，家長向她求助。學員離家出走，也是她聯絡教會收容。

回顧前半生，李蓮說，丈夫已病故，兒子也已成年，現在擔任伊甸基隆區區長，要張羅的事情更多，責任更重，但仍有苦盡甘來的感覺，將投入更多心力在社福工作。

外遇 丈夫 基隆 社福

延伸閱讀

影／基隆晚間2地發生火警 消防員趕赴現場救援

勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

童子瑋首張支票重陽敬老金加倍發 首場進步基隆市民見面會

毒蟲缺錢潛入北市東區醫美診所行竊 隔天基隆旅社被逮

相關新聞

人物開箱／婚姻觸礁 李蓮從事社福找回肯定

伊甸基金會基隆區區長李蓮婚前是家中嬌嬌女，但原本的幸福婚姻，因丈夫外遇化為幻影。因緣際會到社福中心洗衣商店當訓練員，李蓮...

一步一腳印守住高山 嘉明湖手作步道10年故事在台東

在台北前導展引起不少迴響後，「手作築砌・步履山林—嘉明湖國家步道手作步道十週年特展」今回到故事起點台東，於舊議會表演藝術...

從蘇澳出發 宜蘭年終大掃除開跑400多人清出上千公斤垃圾

距離農曆春節不到一個月，宜蘭縣政府啟動「國家清潔周」年終大掃除，特意選在去年遭受水災的蘇澳鎮，代理縣長林茂盛與蘇澳鎮長李...

災後拚產業 花蓮漁會、福容飯店聯手推在地魚貨

花蓮近年因接連天災重創觀光，農漁產品銷售受到影響，花蓮區漁會搶攻年貨市場，推出限量海鮮禮盒，內含應景的白鯧、午仔魚、紅魽...

影／媽祖走進稻田開直播 關山鎮農會彩繪稻田暖心守護每個人

台東縣關山鎮農會今年在「米國學校」彩繪稻田的創作主題「天后邸家」，創作者將媽祖的莊嚴神情以彩色水稻進行呈現吸引許多民眾前...

宜蘭礁溪協天廟主委雙包案 吵了6年和解落幕

宜蘭礁溪協天廟香火鼎盛，每年香油錢逾1億元，廟產龐大，6年前主委改選鬧雙包，新舊派纏訟多年，經多次協調，昨天大和解，在雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。