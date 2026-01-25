人物開箱／婚姻觸礁 李蓮從事社福找回肯定

伊甸基金會基隆區區長李蓮婚前是家中嬌嬌女，但原本的幸福婚姻，因丈夫外遇化為幻影。因緣際會到社福中心洗衣商店當訓練員，李蓮人生大轉彎。一路走來深受身心障礙者信任，自覺已難撇下這群大小孩子。

大學畢業後進入職場，李蓮認識從事建築業的先生，成為事業夥伴，婚後生育2子，成為旁人眼中的幸福女人。因為重心轉移到孩子身上，丈夫找了助理，李蓮說，「反正就是電視劇演的」，助理成了第三者，導致她的婚姻觸礁。

含淚獨自回到新竹娘家，但太思念兒子，2年後回到基隆，和未婚的大姑（丈夫的大姊）和2個兒子同住。

決定重回職場後，李蓮成為基隆市身心障礙福利服務中心洗衣商店訓練員，帶著6名學員工作。其中1人是肢體障礙，負責整燙，她教另5名心智障礙學員洗衣，結果狀況一大堆，開店第3天就把毛毯洗壞，讓她氣到哭了。

情緒發洩後，李蓮決定全部打掉重練，把每台機器排程寫出來，每個人負責一站，終於漸上軌道。李蓮不只和學員有感情，也受家長信任。學員被騙去辦「0元手機」，家長向她求助。學員離家出走，也是她聯絡教會收容。

回顧前半生，李蓮說，丈夫已病故，兒子也已成年，現在擔任伊甸基隆區區長，要張羅的事情更多，責任更重，但仍有苦盡甘來的感覺，將投入更多心力在社福工作。