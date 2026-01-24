一步一腳印守住高山 嘉明湖手作步道10年故事在台東

在台北前導展引起不少迴響後，「手作築砌・步履山林—嘉明湖國家步道手作步道十週年特展」今回到故事起點台東，於舊議會表演藝術創生基地開展。展覽即日起至2月20日，邀請民眾認識通往嘉明湖這條高山步道，十年來如何靠著人力與雙手，一步步修復完成。

分署長吳昌祐表示，嘉明湖手作步道10年來的成果，不僅提升步道的安全與穩定性，更建立起公私協力的合作典範。這段歷程仰賴志工長期投入，也有台灣千里步道協會提供專業技術與制度經驗，國立屏東科技大學王志強教授團隊進行研究監測，並由米亞桑戶外中心及在地部落夥伴共同投入高山現場執行，讓理念得以持續落實。

嘉明湖國家步道位於海拔約3000公尺的高山地區，長年面對強風、豪雨與低溫等嚴峻氣候，加上登山人潮逐年增加，步道承受不小壓力。台東分署自2016年起，與台灣千里步道協會合作，導入「手作步道」工法，捨棄大型機具，改以順應地形、就地取材的方式，由人力慢慢堆砌與修復，讓步道更貼近自然，也降低對山林環境的干擾。

除了步道修復，相關單位也同步推動山屋床位總量管制、登山安全與環境教育宣導，並結合長期研究與監測，逐步建立適合嘉明湖國家步道的管理模式，讓登山活動與自然保育能取得平衡。

這次台東主場展覽透過影像紀錄、插畫創作、實體工法展示與互動裝置，呈現嘉明湖手作步道10年的修復歷程。開幕時，多位曾參與修復工作的志工到場重聚，回顧與山林同行的歲月。

台東分署表示，未來將持續培育手作步道人才，並期盼將這套順應自然的方式推廣至其他高山步道。