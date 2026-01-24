聽新聞
0:00 / 0:00
從蘇澳出發 宜蘭年終大掃除開跑400多人清出上千公斤垃圾
距離農曆春節不到一個月，宜蘭縣政府啟動「國家清潔周」年終大掃除，特意選在去年遭受水災的蘇澳鎮，代理縣長林茂盛與蘇澳鎮長李明哲會同志工，在火車站周邊、社區及各重要幹道清掃，共清出1682公斤垃圾。
蘇澳鎮去年11月因鳳凰颱風帶來大雨，市區泡在水裡，水患嚴重，經過兩個多月修復，逐步恢復整潔。「年終大掃除」活動今天一早從蘇澳火車站前起跑，蘇澳鎮公所清潔隊全員出動，鎮內各環保志工小隊、鴻毅志工群等，460人穿上雨衣、戴起手套，兵分8路在火車站周邊、長安社區、永樂社區，以及重要幹道賣力清掃，雖然天氣濕冷且一度下大雨，但眾人士氣高昂，共清出1682公斤垃圾及近5公斤菸蒂。
鎮長李明哲呼籲民眾在過年前加強戶內及自家騎樓清理，也要負責戶外四周4公尺範圍內的環境清潔，「蘇澳的美麗需要每位鎮民的呵護」。
宜蘭縣環保局表示，在蘇澳辦理年終大掃除誓師及掃街，展現災後清理與復原成效，也希望進一步帶動全縣年終大掃除行動。
環保局提醒，年前大掃除時要確實做好垃圾分類，瓦斯罐、殺蟲劑等高壓容器請依「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」四步驟妥善處理，確保清運安全。春節期間垃圾清運資訊，已公布在政府、環保局官網及「宜蘭垃圾車」APP，方便民眾查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言