快訊

跟人一樣高「超巨萌貴賓」鑽進後背包兜風 百萬網友大驚：爸爸更厲害！

貝克漢一家公開決裂！DJ還原布魯克林婚禮「尷尬」母子共舞現場

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

聽新聞
0:00 / 0:00

從蘇澳出發 宜蘭年終大掃除開跑400多人清出上千公斤垃圾

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣年終大掃除今天在蘇澳開跑，共有400多位志工一同打掃市區要道，清出上千公斤垃圾。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣年終大掃除今天在蘇澳開跑，共有400多位志工一同打掃市區要道，清出上千公斤垃圾。圖／蘇澳鎮公所提供

距離農曆春節不到一個月，宜蘭縣政府啟動「國家清潔周」年終大掃除，特意選在去年遭受水災的蘇澳鎮，代理縣長林茂盛與蘇澳鎮長李明哲會同志工，在火車站周邊、社區及各重要幹道清掃，共清出1682公斤垃圾。

蘇澳鎮去年11月因鳳凰颱風帶來大雨，市區泡在水裡，水患嚴重，經過兩個多月修復，逐步恢復整潔。「年終大掃除」活動今天一早從蘇澳火車站前起跑，蘇澳鎮公所清潔隊全員出動，鎮內各環保志工小隊、鴻毅志工群等，460人穿上雨衣、戴起手套，兵分8路在火車站周邊、長安社區、永樂社區，以及重要幹道賣力清掃，雖然天氣濕冷且一度下大雨，但眾人士氣高昂，共清出1682公斤垃圾及近5公斤菸蒂。

鎮長李明哲呼籲民眾在過年前加強戶內及自家騎樓清理，也要負責戶外四周4公尺範圍內的環境清潔，「蘇澳的美麗需要每位鎮民的呵護」。

宜蘭縣環保局表示，在蘇澳辦理年終大掃除誓師及掃街，展現災後清理與復原成效，也希望進一步帶動全縣年終大掃除行動。

環保局提醒，年前大掃除時要確實做好垃圾分類，瓦斯罐、殺蟲劑等高壓容器請依「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」四步驟妥善處理，確保清運安全。春節期間垃圾清運資訊，已公布在政府、環保局官網及「宜蘭垃圾車」APP，方便民眾查詢。

宜蘭縣年終大掃除今天從蘇澳火車站開跑，共有400多位志工一同打掃市區要道，清出上千公斤垃圾。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣年終大掃除今天從蘇澳火車站開跑，共有400多位志工一同打掃市區要道，清出上千公斤垃圾。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣年終大掃除今天在蘇澳開跑，代理縣長林茂盛（右二）加入清掃行列。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣年終大掃除今天在蘇澳開跑，代理縣長林茂盛（右二）加入清掃行列。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣年終大掃除今天在蘇澳開跑，代理縣長林茂盛（右二）及蘇澳鎮長李明哲（左）加入清掃行列。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣年終大掃除今天在蘇澳開跑，代理縣長林茂盛（右二）及蘇澳鎮長李明哲（左）加入清掃行列。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳 火車站 大掃除

延伸閱讀

手術室裡的低碳革命！雙和醫院以「麻醉安全」揭開永續醫療新篇章

防5億治水經費被收回 雲林二崙新庄子大排趕年末動工…私地徵收成考驗

李明哲丹麥分享自身經驗 籲勿成為中國跨境鎮壓幫兇

民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

相關新聞

從蘇澳出發 宜蘭年終大掃除開跑400多人清出上千公斤垃圾

距離農曆春節不到一個月，宜蘭縣政府啟動「國家清潔周」年終大掃除，特意選在去年遭受水災的蘇澳鎮，代理縣長林茂盛與蘇澳鎮長李...

災後拚產業 花蓮漁會、福容飯店聯手推在地魚貨

花蓮近年因接連天災重創觀光，農漁產品銷售受到影響，花蓮區漁會搶攻年貨市場，推出限量海鮮禮盒，內含應景的白鯧、午仔魚、紅魽...

影／媽祖走進稻田開直播 關山鎮農會彩繪稻田暖心守護每個人

台東縣關山鎮農會今年在「米國學校」彩繪稻田的創作主題「天后邸家」，創作者將媽祖的莊嚴神情以彩色水稻進行呈現吸引許多民眾前...

宜蘭礁溪協天廟主委雙包案 吵了6年和解落幕

宜蘭礁溪協天廟香火鼎盛，每年香油錢逾1億元，廟產龐大，6年前主委改選鬧雙包，新舊派纏訟多年，經多次協調，昨天大和解，在雙...

摩卡咖啡蓋新廠 3.5億投資基隆

基隆市近年投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台五線段產業園區、昇達科技立體化投資案及摩卡咖啡瑞昶貿易新廠等重大投資案...

宜蘭縣府小內閣調整 辜雯華成首任原民處長

宜蘭縣下月起新成立原住民族行政處，縣府今天發布人事命令調整小內閣，新任原民處長由民政處副處長辜雯華升任，教育處代理處長陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。