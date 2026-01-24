從蘇澳出發 宜蘭年終大掃除開跑400多人清出上千公斤垃圾

距離農曆春節不到一個月，宜蘭縣政府啟動「國家清潔周」年終大掃除，特意選在去年遭受水災的蘇澳鎮，代理縣長林茂盛與蘇澳鎮長李明哲會同志工，在火車站周邊、社區及各重要幹道清掃，共清出1682公斤垃圾。

蘇澳鎮去年11月因鳳凰颱風帶來大雨，市區泡在水裡，水患嚴重，經過兩個多月修復，逐步恢復整潔。「年終大掃除」活動今天一早從蘇澳火車站前起跑，蘇澳鎮公所清潔隊全員出動，鎮內各環保志工小隊、鴻毅志工群等，460人穿上雨衣、戴起手套，兵分8路在火車站周邊、長安社區、永樂社區，以及重要幹道賣力清掃，雖然天氣濕冷且一度下大雨，但眾人士氣高昂，共清出1682公斤垃圾及近5公斤菸蒂。

鎮長李明哲呼籲民眾在過年前加強戶內及自家騎樓清理，也要負責戶外四周4公尺範圍內的環境清潔，「蘇澳的美麗需要每位鎮民的呵護」。

宜蘭縣環保局表示，在蘇澳辦理年終大掃除誓師及掃街，展現災後清理與復原成效，也希望進一步帶動全縣年終大掃除行動。