災後拚產業 花蓮漁會、福容飯店聯手推在地魚貨

花蓮近年因接連天災重創觀光，農漁產品銷售受到影響，花蓮區漁會搶攻年貨市場，推出限量海鮮禮盒，內含應景的白鯧、午仔魚、紅魽、白蝦、透抽等品項，約在市價7折左右；花蓮福容大飯店也攜手使用在地魚貨，全面更新宴會餐飲菜單。

花蓮區漁會理事長王登義表示，「花蓮好魚」年節禮盒選縣內優質海產，共有「五福」、「六六」、「八鮮」、「十全十美」4款，內含5至10種海鮮品項，採薄利多銷回饋消費者，售價在1600元至3800元。

頂級的「十全十美」共有午仔魚、透抽、白鯧、黃花、鮭魚、白蝦、花枝丸、石斑魚、紅魽及鋸尾鯛片共10樣，市價約5500元，售價3800元，相當市價7折，即起可在漁會商場訂購，並提供宅配。

花蓮區漁會今年將「災後觀光與產業復甦」列為重點工作，盼透過密集行銷活動，穩定漁獲通路，幫助在地漁民。王登義說，花蓮港的觀光魚市包括漁會廣場及魚市等工程已經完成並營運，歡迎民眾前往走春，品嘗在地新鮮魚獲。