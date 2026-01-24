災後拚產業 花蓮漁會、福容飯店聯手推在地魚貨

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮區漁會推出4款海鮮禮盒，福容花蓮店同步更新宴會餐飲菜單，使用在地漁獲，支持在地產業。記者王燕華／攝影
花蓮近年因接連天災重創觀光，農漁產品銷售受到影響，花蓮區漁會搶攻年貨市場，推出限量海鮮禮盒，內含應景的白鯧、午仔魚、紅魽、白蝦、透抽等品項，約在市價7折左右；花蓮福容大飯店也攜手使用在地魚貨，全面更新宴會餐飲菜單。

花蓮區漁會理事長王登義表示，「花蓮好魚」年節禮盒選縣內優質海產，共有「五福」、「六六」、「八鮮」、「十全十美」4款，內含5至10種海鮮品項，採薄利多銷回饋消費者，售價在1600元至3800元。

頂級的「十全十美」共有午仔魚、透抽、白鯧、黃花、鮭魚、白蝦、花枝丸、石斑魚、紅魽及鋸尾鯛片共10樣，市價約5500元，售價3800元，相當市價7折，即起可在漁會商場訂購，並提供宅配。

花蓮區漁會今年將「災後觀光與產業復甦」列為重點工作，盼透過密集行銷活動，穩定漁獲通路，幫助在地漁民。王登義說，花蓮港的觀光魚市包括漁會廣場及魚市等工程已經完成並營運，歡迎民眾前往走春，品嘗在地新鮮魚獲。

福容大飯店花蓮店也力挺在地農漁產品，總經理董愛珠說，「花蓮好漁」禮盒也在福容購線上購物同步推出，即起至2月8日預購，福容家會員可以點數兌換。近期還全面更新宴會餐飲菜單，使用在地的紅魽、鋸尾鯛做成生魚片，還有年節必備的古早白鯧米粉湯也很受消費者歡迎，透過與漁會的合作，讓更多旅客與消費者認識永續漁業，也願意支持在地產業。

花蓮區漁會精選應景、優質漁產，推出4款海鮮禮盒，搶攻年貨市場。記者王燕華／攝影
天災影響農漁產品銷售，花蓮區漁會今年將復甦產業列為重點，密集辦行銷活動。記者王燕華／攝影
