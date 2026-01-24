影／媽祖走進稻田開直播 關山鎮農會彩繪稻田暖心守護每個人

台東縣關山鎮 農會 今年在「米國學校」 彩繪 稻田的創作主題「天后邸家」，創作者將 媽祖 的莊嚴神情以彩色水稻進行呈現吸引許多民眾前往觀賞。農會考量行動不便和長者的需求特地架設直播系統，讓媽祖保佑大地的氛圍輕鬆可見。

關山鎮農會表示，「天后邸家」彩繪稻田的總面積約1公頃涵蓋有4塊田區，共採用6種顏色的秧苗延續去年作法將設計者的設計以衛星定位完成。媽祖的圖案包括有鮮綠、淺果綠、亮黃、靛藍、土棕及深色，豐富的配色由觀景台鳥瞰相當明顯。

今年不只在2樓的平台增加一處「最佳觀景拍照區」，更是完成現場直播系統的架設；現在民眾只要在米國學校的農產品大賣場螢幕即可清楚看見彩繪稻田的全貌現況，風吹草動彷彿增添媽祖娘娘護佑大地的生動性。

彩繪稻田「天后邸家」設計者以關山鎮百年以上歷史的信仰中心「關山天后宮」為靈感，「邸家」取台語發音「在此」意思為找到內心安在的家，期盼藉由信仰帶來心靈的歸屬與力量。

農會表示，因為有長輩和行動不便者反應無法上樓親眼目睹而覺得有點缺憾，所以排除困難已架設直播的方式讓民眾就算透過螢幕也能親眼目睹彩繪稻田的全貌，只要有機會克服也會竭盡所能滿足所有人的需求。