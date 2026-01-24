聽新聞
摩卡咖啡蓋新廠 3.5億投資基隆

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土，專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產。圖／基隆市政府提供
摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土，專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產。圖／基隆市政府提供

基隆市近年投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台五線段產業園區、昇達科技立體化投資案及摩卡咖啡瑞昶貿易新廠等重大投資案。其中摩卡咖啡新廠投資3.5億元，規畫興建地上4層自動化生產廠房，預計2028年完工。

摩卡咖啡大武崙產業園區新廠昨開工，基地面積1215.6平方公尺，規畫興建地上4層自動化生產廠房，建築總樓地板面積達3192.6平方公尺。董事長劉文舉主持，副市長邱佩琳、經濟部投資促進司長張銘斌等人出席。

邱佩琳表示，大武崙產業園區有89家廠商進駐，每年創造約100億元產值，可望帶動周邊產業發展與就業機會。大智通物流中心等重大投資案累計新增投資約134億元，創造約900個就業機會，市府將持續提供行政協助，加速審查流程、排除投資障礙，歡迎更多企業投資基隆。

張銘斌表示，透過單一窗口機制，中央協助處理土地、水電與資金等投資關鍵問題，促成投資案如期落實，展現中央與地方攜手合作的成果。

瑞昶貿易董事長劉文舉說，新廠將「節能減碳」納入核心理念，期盼打造兼顧產能與永續的現代化廠房。

基隆

