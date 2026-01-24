聽新聞
礁溪協天廟主委雙包案 吵了6年和解落幕

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭礁溪協天廟新派主委吳宏昱（左二）及舊派委任律師林國漳（左）、新派委任律師陳倉富（右二）和宜蘭地院調解委員游瑞源等人見證和解。圖／民眾提供
宜蘭礁溪協天廟新派主委吳宏昱（左二）及舊派委任律師林國漳（左）、新派委任律師陳倉富（右二）和宜蘭地院調解委員游瑞源等人見證和解。圖／民眾提供

宜蘭礁溪協天廟香火鼎盛，每年香油錢逾1億元，廟產龐大，6年前主委改選鬧雙包，新舊派纏訟多年，經多次協調，昨天大和解，在雙方委任律師見證下，新派主委吳宏昱率團隊在關聖帝君前宣誓，將共推廟務。

礁溪協天廟主祀關聖帝君，有200多年歷史，是在地信仰中心，廟產約8億元。2020年廟方改選第13屆主委，前主委吳朝煌認為吳宏昱違反章程，另辦選舉，選出簡蒼明任主委而鬧雙包，因此對簿公堂。

最高法院前年3月裁定吳宏昱取得合法性，但舊派仍不承認，雙方同年辦改選，改選前夕發生吳宏昱遭黑衣人持斧頭砍傷事件，被外界懷疑與廟務爭議有關。雙方自由改選後，新派吳宏昱連任，舊派則選出前縣議員李清林任主委。

協天廟紛爭延燒多年，有地方人士疑為今年底的選舉，去年起就積極介入協調整合派系，雙方律師及宜蘭地方法院調解委員居中努力，經過8個月、6次協調，終於達成共識。

吳宏昱昨率領新的團隊，在舊派委任律師也是民進黨縣長參選人林國漳，及新派委任律師陳倉富見證下，在關聖帝君前宣誓，宣告主委鬧雙包一事已經落幕，將和諧、團結同心推展廟務。

宜蘭地院調解委員游瑞源說，協天廟管委會修正組織章程並增訂特別條款，整合49位管理委員及16位監察委員後，將由吳宏昱率領新的運作團隊。

