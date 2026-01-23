快訊

宜蘭縣府小內閣調整 辜雯華成首任原民處長

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣下月起新成立原住民行政處，原民政處副處長辜雯華（右）成為首任原民處長。圖／縣政府提供
宜蘭縣下月起新成立原住民行政處，原民政處副處長辜雯華（右）成為首任原民處長。圖／縣政府提供

宜蘭縣下月起新成立原住民族行政處，縣府今天發布人事命令調整小內閣，新任原民處長由民政處副處長辜雯華升任，教育處代理處長陳金奇真除，此外，教育、文化、消防、民政等局處副處長也隨之變動，相關人事自下周起陸續生效。

宜蘭縣政府因應行政院修正地方行政機關組織準則，修改「宜蘭縣政府組織自治條例」部分條文及編制表，去年9月召開縣務會議通過組織調整案，為提升原民業務功能，裁撤原住民事務所再增設原住民族行政處，送縣議會審議通過後，將於2月1日起上路。

縣府今天發布人事命令，民政處副處長辜雯華升任首位原民處長；教育處副處長陳金奇代理處長近1年，1月26日真除。

縣府表示，53歲的辜雯華歷任行政院原民會科員、宜蘭縣府民政處課長、文化局副局長、民政處副處長，也曾任南投縣府原住民行政局長，最高學歷為國立嘉義大學企業管理學系博士；陳金奇也是長期投身教育行政領域，最高學歷為國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系博士，都是從基層做起、歷練豐富的資深文官。

因原民、教育兩處長升任，相關副局處長也有異動，教育處副處長由縣府薦任秘書謝麗蓉升任、文化局副局長郭香蘭調任縣府簡任秘書，消防局秘書陳曉慈升任文化局副局長，3人派令於26日生效。

工商旅遊處遊憩規畫科科長鐘明達升任原民處副處長、民政處戶政科長吳玟怡升任民政處副處長，2月1日生效。

原住民族 宜蘭

宜蘭縣下月起新成立原住民族行政處，縣府今天發布人事命令調整小內閣，新任原民處長由民政處副處長辜雯華升任，教育處代理處長陳...

