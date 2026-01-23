聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭縣府小內閣調整 辜雯華成首任原民處長
宜蘭縣下月起新成立原住民族行政處，縣府今天發布人事命令調整小內閣，新任原民處長由民政處副處長辜雯華升任，教育處代理處長陳金奇真除，此外，教育、文化、消防、民政等局處副處長也隨之變動，相關人事自下周起陸續生效。
宜蘭縣政府因應行政院修正地方行政機關組織準則，修改「宜蘭縣政府組織自治條例」部分條文及編制表，去年9月召開縣務會議通過組織調整案，為提升原民業務功能，裁撤原住民事務所再增設原住民族行政處，送縣議會審議通過後，將於2月1日起上路。
縣府今天發布人事命令，民政處副處長辜雯華升任首位原民處長；教育處副處長陳金奇代理處長近1年，1月26日真除。
縣府表示，53歲的辜雯華歷任行政院原民會科員、宜蘭縣府民政處課長、文化局副局長、民政處副處長，也曾任南投縣府原住民行政局長，最高學歷為國立嘉義大學企業管理學系博士；陳金奇也是長期投身教育行政領域，最高學歷為國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系博士，都是從基層做起、歷練豐富的資深文官。
因原民、教育兩處長升任，相關副局處長也有異動，教育處副處長由縣府薦任秘書謝麗蓉升任、文化局副局長郭香蘭調任縣府簡任秘書，消防局秘書陳曉慈升任文化局副局長，3人派令於26日生效。
工商旅遊處遊憩規畫科科長鐘明達升任原民處副處長、民政處戶政科長吳玟怡升任民政處副處長，2月1日生效。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言