疏濬砂石車亂竄居民封路抗議 台東縣府：協調改道

中央社／ 台東縣23日電

台東縣政府目前進行太平溪疏濬工程，但砂石車造成社區揚塵嚴重，居民今天封路抗議；縣府表示，將協調業者改善或更改路線。

台東市四川路居民下午封路抗議，怒批「1整個月以來，吃土當吃補」，並指出相關問題多次向1999及環保局等單位反映，施工單位仍「照常施工，不予理會」。

抗議居民指出，太平溪疏濬工程原本已編列經費設置專用施工便道，質疑施工廠商為節省成本，未依規定行駛核定路線，長期進出社區，也未落實灑水抑塵作業，嚴重影響居民生活品質。

郭姓居民接受媒體聯訪表示，砂石車進出造成道路滿布泥沙，遇水形成泥濘，不僅揚塵嚴重，也讓路面濕滑，機車行經時容易打滑摔倒。社區住戶車輛每天經過都被泥沙噴滿，「每台車回家都要洗」，連晾在戶外的衣物也全被灰塵覆蓋，必須反覆清洗。

他說，這樣的情況已持續超過1個月，期間不少居民陸續向1999及環保局反映，但施工情形未見改善，砂石車仍照常違規行駛，甚至週末也施工，「我們幾乎天天都在吃灰塵」。

台東縣政府建設處表示，太平溪疏濬工程主要是將河道疏浚後的土方運往豐原海岸進行養灘，以因應台東沿海長期侵蝕、退縮問題。台東海岸屬二級海岸防護區，透過疏濬土方回填，希望能減緩海岸侵蝕情形，因此相關疏濬作業需持續進行，無法中斷。

工程原規畫砂石車行駛海岸側施工便道，但因部分路段鄰近保安林、空間狹窄，便道仍在拓寬施工中，現階段暫時調整動線，讓砂石車空車由四川路一帶出場，並強調已要求施工單位加強抑塵作業。

建設處表示，目前正與相關單位協調便道改善，若作業順利，預計約2週內可恢復車輛行駛海岸側路線，另也將持續督促施工單位加強因應措施，降低對周邊居民的影響。

