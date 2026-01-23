花蓮農改場推廣本土啤酒花 宜蘭試種成功

快訊

中央社／ 台北23日電

啤酒花是釀造啤酒的關鍵原料，台灣多半仰賴進口，農業部花蓮區農業改良場推廣本土啤酒花，除已在花蓮栽種外，近2年也在宜蘭試種成功，將推廣栽培。

根據花蓮農改場提供的資料，啤酒花又稱蛇麻，為大麻科蔓生植物，是釀造啤酒的關鍵原料之一，賦予啤酒獨特的苦味和香氣，其花苞中含有豐富的α酸（提供苦味）和精油（提供香氣）；台灣因氣候較炎熱，難以規模種植。

花蓮農改場表示，宜蘭縣大同鄉四南地區（四季村、南山村）是台灣最大的高冷蔬菜產區，但長期連作及氣候變遷，造成病蟲害日益嚴重；花蓮農改場宜蘭分場於113年在南山村導入啤酒花試種成功，114年推廣至四季村種植。

花蓮農改場近幾年已先在花蓮高山及平地，以有機方式成功栽培啤酒花，選擇宜蘭四南地區是利用當地海拔高度具夏季涼溫優勢。

花蓮農改場觀察，啤酒花在海拔約1100公尺的四南坡地農田，生長發育良好，因夏季溫度冷涼，病蟲害也很少，種植3至4個月後即形成花苞，11月起植株逐漸萎凋休眠，12月移除乾枯地上部位後，覆蓋稻草適度保溫，隔絕霜害越冬，隔年4月可再重新萌芽生長。

花蓮農改場已建立四南地區啤酒花栽培管理技術，將推廣栽培，並使用在地啤酒花釀造台灣精釀啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮 農改場 宜蘭

相關新聞

廟產8億礁溪協天廟主委雙包案落幕 關聖帝君見證新舊派大和解

宜蘭礁溪協天廟香火鼎盛，每年香油錢逾1億元，廟產龐大，6年前主委改選鬧雙包，新舊派纏訟多年，經多次協調今天大和解，在雙方...

火箭發射場不在台東 縣府先讓種子老師把火箭送上天

為讓學生對太空科技產生更多想像，台東縣政府首度攜手國家太空中心（TASA），今起一連2天在新生國中舉辦「國中小教師太空教...

花蓮老家協會攜手公益平台送年菜 獨居嬤笑開懷「100分的好吃」

83歲的張姓婦人獨居花蓮市區一處簡陋平房，年事已大仍努力撿拾資源回收賺取微薄生活費。年關將近，花蓮老家協會與NPOcha...

台東池上大橋使用近40年將退場 北上線新橋1月25日雙向通車

交通部公路局南區養護工程分局推動台9線台東池上大橋改建工程，並納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」計畫執行。歷經約2年...

遮雨木棚、寵物友善 花蓮瑞穗露營區農曆年前迎客

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位...

宜蘭友愛大樓停車場 鋼筋外露限期改善

宜蘭市舊城東路上的友愛大樓（原友愛百貨）是全縣第一家百貨公司，現已轉型休閒商業大樓，有民眾發現地下室停車場頂板鋼筋外露、...

