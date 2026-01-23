火箭發射場不在台東 縣府先讓種子老師把火箭送上天

為讓學生對太空科技產生更多想像，台東縣政府首度攜手國家太空中心（TASA），今起一連2天在新生國中舉辦「國中小教師太空教育火箭實作研習」。課程邀請TASA總監鄭琮生及國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心助理教授魏世昕親自授課，帶領縣內20位國中小教師，從理論到實作，完成教學示範型「固態糖廠火箭」，把抽象的太空科學，變成可以帶進教室的教學工具。

縣長饒慶鈴表示，太空產業是未來重要趨勢，台東的孩子不該因地理位置而缺席。縣府從教師端扎根，培育具備專業與實作經驗的科普種子教師，也同步為暑假即將首度登場的「國中小硝糖火箭競賽」做準備，期待透過課程、研習與競賽並進，讓在太空教育的道路上，持續向前。

不同於一般偏重聽講的科普活動，這次研習強調「親手做」。老師們不只學習火箭氣動力設計，還要自己製作尾翼、降落傘，甚至進行硝糖固態引擎的原料調配、熔鑄與噴嘴結構組裝。第2天下午更安排火箭實體發射示範與測試觀摩，讓參與教師完整體驗從設計、製作到發射驗證的全流程。

有參加研習的教師分享，過去教火箭原理，多半只能靠圖片或影片輔助，「這次自己從零開始做，才真正搞懂原理，也更有信心帶學生動手做」。也有老師笑說，看著火箭成功升空的瞬間，那種成就感，學生一定會更有感。

縣府也坦言，目前國內火箭發射場並不在台東，而是落腳屏東，不過這並未影響台東投入太空教育與相關領域的腳步。縣府近年持續與國家太空中心合作，從教師培訓、課程設計到競賽規畫，逐步累積能量，希望未來有機會銜接太空教育、科研，甚至延伸至相關產業發展。