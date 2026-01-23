快訊

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

火箭發射場不在台東 縣府先讓種子老師把火箭送上天

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府首度攜手國家太空中心（TASA），今起一連2天在新生國中舉辦「國中小教師太空教育火箭實作研習」。圖／台東縣政府提供
台東縣政府首度攜手國家太空中心（TASA），今起一連2天在新生國中舉辦「國中小教師太空教育火箭實作研習」。圖／台東縣政府提供

為讓學生對太空科技產生更多想像，台東縣政府首度攜手國家太空中心（TASA），今起一連2天在新生國中舉辦「國中小教師太空教育火箭實作研習」。課程邀請TASA總監鄭琮生及國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心助理教授魏世昕親自授課，帶領縣內20位國中小教師，從理論到實作，完成教學示範型「固態糖廠火箭」，把抽象的太空科學，變成可以帶進教室的教學工具。

縣長饒慶鈴表示，太空產業是未來重要趨勢，台東的孩子不該因地理位置而缺席。縣府從教師端扎根，培育具備專業與實作經驗的科普種子教師，也同步為暑假即將首度登場的「國中小硝糖火箭競賽」做準備，期待透過課程、研習與競賽並進，讓在太空教育的道路上，持續向前。

不同於一般偏重聽講的科普活動，這次研習強調「親手做」。老師們不只學習火箭氣動力設計，還要自己製作尾翼、降落傘，甚至進行硝糖固態引擎的原料調配、熔鑄與噴嘴結構組裝。第2天下午更安排火箭實體發射示範與測試觀摩，讓參與教師完整體驗從設計、製作到發射驗證的全流程。

有參加研習的教師分享，過去教火箭原理，多半只能靠圖片或影片輔助，「這次自己從零開始做，才真正搞懂原理，也更有信心帶學生動手做」。也有老師笑說，看著火箭成功升空的瞬間，那種成就感，學生一定會更有感。

縣府也坦言，目前國內火箭發射場並不在台東，而是落腳屏東，不過這並未影響台東投入太空教育與相關領域的腳步。縣府近年持續與國家太空中心合作，從教師培訓、課程設計到競賽規畫，逐步累積能量，希望未來有機會銜接太空教育、科研，甚至延伸至相關產業發展。

課程邀請TASA總監鄭琮生及國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心助理教授魏世昕親自授課，帶領縣內20位國中小教師，從理論到實作。圖／台東縣政府提供
課程邀請TASA總監鄭琮生及國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心助理教授魏世昕親自授課，帶領縣內20位國中小教師，從理論到實作。圖／台東縣政府提供

台東 火箭 太空 教師

延伸閱讀

NBA／「買犯」太誇張！火箭教練團抱怨安比德比賽方式

NBA／安比德本季首度大三元、馬克西36分 76人OT逆轉火箭

北京「穿越者」 拚2028載客上太空

NBA／森根「準大三元」 火箭16分大逆轉拔馬刺

相關新聞

廟產8億礁溪協天廟主委雙包案落幕 關聖帝君見證新舊派大和解

宜蘭礁溪協天廟香火鼎盛，每年香油錢逾1億元，廟產龐大，6年前主委改選鬧雙包，新舊派纏訟多年，經多次協調今天大和解，在雙方...

火箭發射場不在台東 縣府先讓種子老師把火箭送上天

為讓學生對太空科技產生更多想像，台東縣政府首度攜手國家太空中心（TASA），今起一連2天在新生國中舉辦「國中小教師太空教...

花蓮老家協會攜手公益平台送年菜 獨居嬤笑開懷「100分的好吃」

83歲的張姓婦人獨居花蓮市區一處簡陋平房，年事已大仍努力撿拾資源回收賺取微薄生活費。年關將近，花蓮老家協會與NPOcha...

台東池上大橋使用近40年將退場 北上線新橋1月25日雙向通車

交通部公路局南區養護工程分局推動台9線台東池上大橋改建工程，並納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」計畫執行。歷經約2年...

遮雨木棚、寵物友善 花蓮瑞穗露營區農曆年前迎客

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位...

宜蘭友愛大樓停車場 鋼筋外露限期改善

宜蘭市舊城東路上的友愛大樓（原友愛百貨）是全縣第一家百貨公司，現已轉型休閒商業大樓，有民眾發現地下室停車場頂板鋼筋外露、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。