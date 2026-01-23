快訊

鼓勵學童多閱讀 花蓮市圖寒假借書送炸雞薯條

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮市立圖書館兒童館與在地業者合作，即日起推出寒假限定閱讀推廣活動，12歲以下學童借書，可獲得炸雞或薯條兌換券。

發起贊助的在地業者趙鳳山分享，看到圖書館內館藏的漫畫，勾起他的童年回憶，便攜手2個女兒一同回饋社會，贊助炸雞跟薯條各100份，還說，未來要找時間到圖書館重溫閱讀時光。

參與贊助的店家老闆趙庭分享，小時候比較少到圖書館，這次實地參訪花蓮市立圖書館兒童館後，對館內舒適環境、繪本數量豐富等印象深刻。

花蓮市圖借書送炸雞薯條活動即日起開跑，12歲以下學童持本人借閱證到兒童館或漫畫館借閱書籍，就可獲炸雞或薯條兌換券，每人限1份，送完為止。

花蓮市公所表示，提供友善、活潑且具吸引力的閱讀環境，希望結合民間借書送炸雞薯條活動，提升學童主動借書籍閱讀的意願，減少對3C產品的依賴。

花蓮市立圖書館兒童館位於進豐街115號，每天上午8時30分至下午5時開放，中午12時休息至下午1時30分，週一休館。

圖書館 花蓮

