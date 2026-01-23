快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

台東鳳梨釋迦拓展外銷市場　黃建賓爭取補助

中央社／ 台東縣23日電

台東鳳梨釋迦在中國市場不穩定，立委黃建賓協助拓展國際市場，向農業部爭取海外拓銷補助及國內產銷輔導措施。

國民黨籍立法委員黃建賓國會辦公室今天發布新聞稿表示，據農業部統計，這期鳳梨釋迦收穫面積約2454公頃，台東縣占比高達99%，產量為1萬2761公噸，受颱風楊柳影響，主要採收時間為1月下旬至2月下旬，目前採收進度約1至2成。

新聞稿指出，鳳梨釋迦是許多台東農友賴以為生的經濟作物，但去年風災造成落果嚴重，加上中國大陸課徵29%關稅及產地競爭影響，許多農民朋友反映，外銷狀況及價格都受嚴重衝擊，亟需政府伸出援手。

黃建賓今天在立法院邀集農業部國際司長蕭柊瓊、農糧署副署長陳啟榮舉行會議，要求中央務必盡速針對台東釋迦提供運費、資材補助等措施，幫助農友度過難關。

新聞稿表示，農業部將推出海外拓銷獎勵計畫，針對亞洲、歐美紐澳及中東地區提供空運及海運獎勵，若有取得產銷履歷、技術改良認證等，還可獲得加碼獎勵，相關辦法近期就會公告。國內產銷部分，將輔導合作社、農會與4大通路合作，擴大內需市場，並視產地價格狀況啟動多元加工補助。

鳳梨釋迦 農業部 台東

延伸閱讀

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

賴總統：能源與產業轉型關鍵期 持續拓展綠能開發應用

牛排別再只會買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

反對廢土回填農地 環團集體發動聯署

相關新聞

廟產8億礁溪協天廟主委雙包案落幕 關聖帝君見證新舊派大和解

宜蘭礁溪協天廟香火鼎盛，每年香油錢逾1億元，廟產龐大，6年前主委改選鬧雙包，新舊派纏訟多年，經多次協調今天大和解，在雙方...

花蓮老家協會攜手公益平台送年菜 獨居嬤笑開懷「100分的好吃」

83歲的張姓婦人獨居花蓮市區一處簡陋平房，年事已大仍努力撿拾資源回收賺取微薄生活費。年關將近，花蓮老家協會與NPOcha...

台東池上大橋使用近40年將退場 北上線新橋1月25日雙向通車

交通部公路局南區養護工程分局推動台9線台東池上大橋改建工程，並納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」計畫執行。歷經約2年...

遮雨木棚、寵物友善 花蓮瑞穗露營區農曆年前迎客

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位...

宜蘭友愛大樓停車場 鋼筋外露限期改善

宜蘭市舊城東路上的友愛大樓（原友愛百貨）是全縣第一家百貨公司，現已轉型休閒商業大樓，有民眾發現地下室停車場頂板鋼筋外露、...

老人福利關懷協會送暖 台東12名長者圍爐體驗久違年味

台灣已邁向超高齡社會，台東偏鄉許多長者面臨孤單、生活困苦的困境。社團法人中華民國老人福利關懷協會為了讓長者感受過年節慶氛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。