花蓮老家協會攜手公益平台送年菜 獨居嬤笑開懷「100分的好吃」

83歲的張姓婦人獨居花蓮市區一處簡陋平房，年事已大仍努力撿拾資源回收賺取微薄生活費。年關將近，花蓮老家協會與NPOchannel公益平台送暖，帶來年菜、電熱毯等應景物品，現場加熱，張婦一口口品嘗直說，「100分的好吃！」

張婦來自大陸浙江，丈夫已經過世，唯一的女兒在大陸也沒有聯絡，不識字的她獨自居住在花蓮市，每月除了8000多元的中低收入老人生活津貼，就靠她一瓶一罐撿拾回收賺錢。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會關懷張婦已經好多年，除定期訪視、提供日常物資、協助修繕，也邀張婦參與協會活動。執行長蔡智全昨天偕同NPOchannel公益平台執行長張幼霖致送年菜和電鍋、電熱毯等小家電造訪，張婦看到眾人前來，揚起笑容說「100分的開心」

她的住處狹小，餐桌、沙發以外，5、6個人站著已經十分侷促。張幼霖現場用小家電為她加熱年菜，滿室馨香，張婦品嘗熱熱的蘿蔔糕、豬腳等美食，臉上堆滿笑容。

張幼霖說，NPOchannel從2012 年起以公益募款平台作為起點，在第二個10年轉向弱勢生活平權，發起「集食送愛」幫助在貧窮線下被忽略的人，需要社會大眾一同來關心。