合歡山鳶峰到大禹嶺結冰未融 限加掛雪鏈通行

中央社／ 南投23日電

合歡山台14甲線鳶峰到大禹嶺部分路面結冰未融，交通部公路局今天表示，這路段限加掛雪鏈通行；武嶺到松雪樓路段蜿蜒，結冰較厚極易打滑，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

根據交通部公路局中區養護工程分局發布新聞稿，台14甲線18公里處翠峰到41.5公里處大禹嶺，及台8線107公里處到110公里處大禹嶺路段，昨天晚間預警性封閉路段，今天上午7時已解除恢復交通。

不過，人員檢視路況時，發現台14甲線25.8公里處鳶峰到大禹嶺路段，部分路面及路肩結冰積雪未融，限加掛雪鏈通行，將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

中區養護工程分局表示，考量台14甲線武嶺到松雪樓路段崎嶇，背陽側路面結冰較厚，極易打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。此外，為維護用路人安全，將視路面積雪狀況，辦理管制路段鏟雪作業，採短時雙向封閉道路，請用路人依交管人員指揮通行。

中區養護工程分局說，行駛台8線及台14甲線，雪季期間山區路況難掌握，如果非必要勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案因應。

武嶺 鳶峰

