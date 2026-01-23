台東池上大橋使用近40年將退場 北上線新橋1月25日雙向通車

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
交通部公路局南區養護工程分局推動台9線台東池上大橋改建工程，北上線新橋工程已進入完工倒數階段，預定於今年1月25日完工並開放雙向通行。記者尤聰光／攝影
交通部公路局南區養護工程分局推動台9線台東池上大橋改建工程，並納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」計畫執行。歷經約2年施工，北上線新橋工程已進入完工倒數階段，預定於今年1月25日完工並開放雙向通行，同步封閉南下線舊橋，進入第二階段施工。

公路局指出，池上大橋改建工程將自1月25日起，封閉南下線舊橋進行拆除及新橋改建作業，屆時車流將改由北上線新橋採單線雙向通行。提醒用路人行經該路段時務必減速慢行，並配合現場交通維持設施及指引標誌，以確保行車安全。

公路局說明，池上大橋南下線於1986年完工、北上線則於1994年間通車，橋梁使用年限已久，且長期承受河川沖刷與交通負荷，耐震能力亦不符現行規範。基於行車安全考量，於2023年9月正式啟動改建工程，並採「先北上橋、後南下橋」的兩階段施工方式，降低施工期間對交通的衝擊。

其中第一階段北上線新橋預定於今年1月25日前完成，除可有效提升橋梁結構安全性外，也將同步改善道路寬度，提升整體道路服務水準，對在地居民通行及花東縱谷旅遊交通均有助益。

公路局也提醒，施工期間相關道路管制與即時路況資訊，可透過公路局幸福公路APP、公路防救災資訊系統及省道即時資訊服務網查詢。呼籲駕駛朋友遵守交通管制規定，留意沿線資訊看板與即時訊息，提前規畫行程，共同維護行車安全。

台9線台東池上大橋改建工程，北上線新橋預定於今年1月25日完工並開放雙向通行，工程人員做最後準備工作。記者尤聰光／攝影
交通部公路局南區養護工程分局推動台9線台東池上大橋改建工程，並納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」計畫執行。歷經約2年...

