宜蘭友愛大樓停車場 鋼筋外露限期改善

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭友愛大樓地下室頂板鋼筋外露，縣府現勘要求改善。圖／縣府提供
宜蘭友愛大樓地下室頂板鋼筋外露，縣府現勘要求改善。圖／縣府提供

宜蘭市舊城東路上的友愛大樓（原友愛百貨）是全縣第一家百貨公司，現已轉型休閒商業大樓，有民眾發現地下室停車場頂板鋼筋外露、泥塊剝落，擔心有安全疑慮；縣府現勘後限期改善，業者已著手補強工程。

友愛百貨是許多宜蘭人心中回憶，早年由前縣長游錫堃向在阿拉伯經商有成的林昭文招手返鄉創辦，1997年元旦開幕，16層樓分層招商做為化妝品、百貨美食及影城餐廳等，2年後再招商加入友愛影城。但隨消費型態轉變，1到6樓百貨業於2016年歇業，7樓友愛影城也在前年熄燈，除了11樓以上仍維持飯店，其餘轉型為商業大樓，目前有健身房、KTV等店家。

近日有民眾發現，有30年歷史的友愛大樓，地下3樓停車場的頂板鋼筋嚴重外露，還有泥塊剝落等情況，擔心會不會有公共安全疑慮。

縣府建設處近日現勘，確認B3地下室確實有鋼筋外露的情況，已經發函要求業者，限7天內改善，或提出改善方案，若逾期未改善，可依建築法規定處6萬到30萬元罰鍰。業者表示，已請結構技師全面性診斷，將依技師的建議展開補強工程。

停車場 宜蘭 游錫堃

