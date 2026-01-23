聽新聞
0:00 / 0:00

遮雨木棚、寵物友善 花蓮瑞穗露營區農曆年前迎客

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計將於2月10日、農曆年前正式對外開放。圖／東管處提供
花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計將於2月10日、農曆年前正式對外開放。圖／東管處提供

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放。

東部海岸國家風景區管理處投入100萬元修復營區，去年12月25日完工，今年1月15日招租，由花蓮海角工作室得標，租期自1月20日至2027年12月31日。

營區最大特色為東海岸少見的木作雨棚與架高棧板設計，可有效遮陽擋雨並隔絕地面濕氣，讓露友即使面對縱谷多變氣候也能安心露宿。每個營位皆設有紅磚砌作的烤肉平台與戶外原木桌椅，免除攜帶大型設備，也能享受高品質戶外料理時光。

園區特別規畫無障礙營位與專屬盥洗空間，讓行動不便者與長輩也能輕鬆體驗露營樂趣，同時友善寵物。園區內也將設漂流木與石材藝術裝置，延續海角工作室創作精神，讓營位成為結合自然與生活美學的空間。

東管處花蓮管理站主任李枝花表示，前年颱風造成營位屋頂嚴重受損，考量露營遮陽擋雨需求，最終決定修復屋頂並整修平台，減量設計換取更寬敞的活動空間，使露營區成為合法、安全且友善的戶外場域。

管理科長王彥惠也指出，考量鄰近秀姑巒溪遊客中心正重建，目前先訂定2年租期，未來將視園區發展分期規畫。遊客中心與露營區間相隔馬路，且重建工程有設圍籬、施工單位也會控制粉塵，不會影響到遊客露營體驗。

露營區 花蓮 康芮颱風 設計 漂流木 國家風景區 烤肉 農曆年

延伸閱讀

彭婉如基金會家管員深入花蓮光復 為災後長輩年前大掃除

藍營花蓮縣長民調出爐…葉耀輝反彈批「一場鬧劇」 縣黨部回應

成本高漲「撐不住」 華信董座陳大鈞：國內線票價要適度調整

因颱風受損封閉2年　花蓮瑞穗露營區整修後將開放

相關新聞

基隆颱風假標準改變 採分區判定、分層啟動

極端降雨頻率增加，基隆9成以上屬山坡地形，民眾通勤仰賴山區及沿海道路，基隆市正擬「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作...

遮雨木棚、寵物友善 花蓮瑞穗露營區農曆年前迎客

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位...

宜蘭友愛大樓停車場 鋼筋外露限期改善

宜蘭市舊城東路上的友愛大樓（原友愛百貨）是全縣第一家百貨公司，現已轉型休閒商業大樓，有民眾發現地下室停車場頂板鋼筋外露、...

老人福利關懷協會送暖 台東12名長者圍爐體驗久違年味

台灣已邁向超高齡社會，台東偏鄉許多長者面臨孤單、生活困苦的困境。社團法人中華民國老人福利關懷協會為了讓長者感受過年節慶氛...

因颱風受損封閉2年　花蓮瑞穗露營區整修後將開放

花蓮瑞穗露營區2年前因颱風康芮受創，東管處封閉園區，斥資新台幣近百萬元整修，優化營區、提供無障礙設施等，今年1月順利委外...

遮雨木棚、寵物友善 瑞穗露營區煥新農曆年前迎客

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。