快訊

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

寒風刺骨凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能保暖禦寒

撞死清大奇才判18年…胡家瑞提再審稱沒開車裝病 法官怒：你根本沒病

彭婉如基金會家管員深入花蓮光復 為災後長輩年前大掃除

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

農曆年前，家家戶戶忙著整理居所、汰舊換新，然而對花蓮光復災後的高齡長者而言，災後的復原還難以完成，彭婉如文教基金會預計於24日召集30位專業家事管理員，挺進花蓮縣光復鄉展開公益清掃行動，為災後長者打造安心過年的溫馨家園。

在光復鄉衛生所、善牧基金會的協力下，家管員們將深入長者家庭，協助物資及家具入厝後的歸位、生活物品的分類收納、以及全屋環境清潔，幫助長者完成「年前大掃除」，也象徵將災後的不安與凌亂留在過去，迎向新生活的開始。

為讓家管員能無後顧之憂地投入花蓮服務，彭婉如基金將提供全額交通補助，善牧基金會則協助搭建與光復鄉衛生所的橋樑，以有長照需求的家庭為優先服務對象。

參與行動的家管員分享，年前整理對長者來說特別重要，整理好才能安心過年。我們不只是把家打掃乾淨，更是幫長者把生活重新安放，讓常用物品回到熟悉的位置，協助長者完成「除舊迎新」的關鍵一步，讓新家具真正成為迎接新年的依靠。

彭婉如基金會表示，ㄝ此次參與行動的資深家管員多為二度就業婦女，不僅在家事上細膩俐落，更深知整理環境是讓長者能真正重新「回家」，讓整理不只是勞務，而是一段溫柔的陪伴。

彭婉如文教基金會資深家事督導李思慧表示，在農曆年前協助偏鄉長者完成居家整理、安心迎新年，是家管員專業價值最具體的展現。未來將持續結合專業居家服務與公益行動，讓「家事服務」不只是專業，更是能安定家庭、幫助社會共好的能量。

災後 彭婉如 衛生所 花蓮

延伸閱讀

古蹟維護壓力大…全台首學台南孔廟擴大收費區 全票漲到70元

台南孔廟門票1月30日起全面上調 全票漲至70元

過年大掃除舊拖把怎麼丟？ 環保局揭正確方法 1步做錯罰6千

塞車最宜讀書？台北國際書展打造「讀字塞車」 與閱讀寶可夢「反讀怪」

相關新聞

基隆颱風假標準改變 採分區判定、分層啟動

極端降雨頻率增加，基隆9成以上屬山坡地形，民眾通勤仰賴山區及沿海道路，基隆市正擬「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作...

老人福利關懷協會送暖 台東12名長者圍爐體驗久違年味

台灣已邁向超高齡社會，台東偏鄉許多長者面臨孤單、生活困苦的困境。社團法人中華民國老人福利關懷協會為了讓長者感受過年節慶氛...

因颱風受損封閉2年　花蓮瑞穗露營區整修後將開放

花蓮瑞穗露營區2年前因颱風康芮受創，東管處封閉園區，斥資新台幣近百萬元整修，優化營區、提供無障礙設施等，今年1月順利委外...

遮雨木棚、寵物友善 瑞穗露營區煥新農曆年前迎客

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位...

宜蘭友愛大樓地下室鋼筋外露 縣府限期改善

宜蘭市舊城東路上的友愛大樓（原友愛百貨）是全縣第一家百貨公司，是許多宜蘭人心中回憶，現已轉型休閒商業大樓，有民眾發現地下...

蘭嶼船票補助大改制...鄉庫透支466萬 新規將上路引民怨

台東蘭嶼鄉民搭船或客輪，船公司業者會先扣補助款450元，不過，去年5月1日試辦新制措施後，問題層出不窮，甚至年度補助已透...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。