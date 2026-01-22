彭婉如基金會家管員深入花蓮光復 為災後長輩年前大掃除

農曆年前，家家戶戶忙著整理居所、汰舊換新，然而對花蓮光復災後的高齡長者而言，災後的復原還難以完成，彭婉如文教基金會預計於24日召集30位專業家事管理員，挺進花蓮縣光復鄉展開公益清掃行動，為災後長者打造安心過年的溫馨家園。

在光復鄉衛生所、善牧基金會的協力下，家管員們將深入長者家庭，協助物資及家具入厝後的歸位、生活物品的分類收納、以及全屋環境清潔，幫助長者完成「年前大掃除」，也象徵將災後的不安與凌亂留在過去，迎向新生活的開始。

為讓家管員能無後顧之憂地投入花蓮服務，彭婉如基金將提供全額交通補助，善牧基金會則協助搭建與光復鄉衛生所的橋樑，以有長照需求的家庭為優先服務對象。

參與行動的家管員分享，年前整理對長者來說特別重要，整理好才能安心過年。我們不只是把家打掃乾淨，更是幫長者把生活重新安放，讓常用物品回到熟悉的位置，協助長者完成「除舊迎新」的關鍵一步，讓新家具真正成為迎接新年的依靠。

彭婉如基金會表示，ㄝ此次參與行動的資深家管員多為二度就業婦女，不僅在家事上細膩俐落，更深知整理環境是讓長者能真正重新「回家」，讓整理不只是勞務，而是一段溫柔的陪伴。

彭婉如文教基金會資深家事督導李思慧表示，在農曆年前協助偏鄉長者完成居家整理、安心迎新年，是家管員專業價值最具體的展現。未來將持續結合專業居家服務與公益行動，讓「家事服務」不只是專業，更是能安定家庭、幫助社會共好的能量。