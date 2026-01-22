民團召集家事管理員 為花蓮光復高齡者公益清掃

歲末除舊布新，家戶忙著整理居所，民間團體今天說，24日將召集30名專業家事管理員前進花蓮光復，為災後長者清掃與收納重建生活秩序，打造安心過年的溫馨家園。

2025年9月馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成花蓮光復地區嚴重災情，經過長時間的重建清掃，家園持續恢復中。

不過，彭婉如文教基金會今天發布新聞稿表示，對多數獨居或高齡長者而言，新家具進場後，如何在短時間內完成收納、清潔與動線調整，是過年前最具壓力的任務，因此將召集30名專業家事管理員，24日挺進花蓮縣光復鄉展開公益清掃行動。

彭婉如基金會指出，為了讓居住各地的優秀家管員能無後顧之憂地投入花蓮服務，基金會將提供全額交通補助，善牧基金會則協助搭建與光復鄉衛生所的橋梁，以有長照需求的家庭為優先服務對象。

彭婉如基金會也說，這次參與行動的資深家管員多為二度就業婦女，以家庭為重心後又藉由家事專業回歸職場，不僅在家事上細膩俐落，更深知整理環境是讓長者能真正重新「回家」。她們在清掃與收納過程中，與長者聊年節、談生活，讓整理不只是勞務，而是一段溫柔的陪伴。

彭婉如基金會資深家事督導李思慧表示，能在農曆年前協助偏鄉長者完成居家整理、安心迎新年，是家管員專業價值最具體的展現，當長者看著煥然一新的家園，能在熟悉、整潔的空間中迎接新春，正是這場公益行動最深刻的意義。

彭婉如基金會強調，在光復鄉衛生所及善牧基金會的協力下，家管員將深入長者家庭，協助物資及家具入厝後的歸位、生活物品分類收納以及全屋環境清潔，盼透過細緻而有系統整理，幫助長者完成年前大掃除，也象徵將災後的不安與凌亂留在過去，迎向新生活的開始。

彭婉如基金會表示，未來將持續結合專業居家服務與公益行動，帶給更多需要的人溫柔而穩定的力量，讓「家事服務」不只是專業，更是能安定家庭、幫助社會共好的能量。