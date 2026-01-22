因颱風受損封閉2年　花蓮瑞穗露營區整修後將開放

花蓮瑞穗露營區2年前因颱風康芮受創，東管處封閉園區，斥資新台幣近百萬元整修，優化營區、提供無障礙設施等，今年1月順利委外招租，預計2月10日重新對外開放。

瑞穗露營區位於秀姑巒溪遊客中心，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處於2013年委外招租營運，與泛舟中心結合一體，鄰近瑞穗溫泉區、瑞穗牧場、蝴蝶谷森林遊樂區等景點。

2024年10月底颱風康芮重創東台灣，占地約1.5公頃的瑞穗露營區設施毀損。東管處表示，風災後封閉園區修繕，去年底完工後，今年1月順利完成招租。

東管處表示，配合秀姑巒溪遊客中心重建工程，露營區部分先與業者簽訂2年租約，視工程狀況調整，施工時間會設置圍籬，避免粉塵及施工影響遊客露營體驗。

東管處表示，委外營運業者將於2月10日重新開放，提供29座有頂營位、8座無頂營位，都有木棧板隔絕地面濕氣，設有無障礙空間及專屬衛浴設備，且全區為寵物友善空間。

業者推出新春優惠體驗價，2月10日至28日平日體驗價每份營位每日880元，假日及春節體驗價每份營位1180元，限4人以內入住，第5人起酌收加人費用，詳情可至官網詢問。