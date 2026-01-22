遮雨木棚、寵物友善 瑞穗露營區煥新農曆年前迎客

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放，邀請全台露營愛好者走進縱谷，體驗自然露營環境。

瑞穗露營區由東部海岸國家風景區管理處投入約100萬元經費修復，於去年12月25日完工，並在今年1月15日完成招租作業，由花蓮海角工作室得標，租期自1月20日至2027年12月31日。

營區最大特色為東海岸少見的木作雨棚與架高棧板設計，可有效遮陽擋雨並隔絕地面濕氣，讓露友即使面對縱谷多變氣候也能安心露宿。每個營位皆設有紅磚砌作的烤肉平台與戶外原木桌椅，免除攜帶大型設備，也能享受高品質戶外料理時光。

園區特別規畫無障礙營位與專屬盥洗空間，讓行動不便者與長輩也能輕鬆體驗露營樂趣，同時友善寵物。園區內也將設置漂流木與石材藝術裝置，延續海角工作室的創作精神，讓營位成為結合自然與生活美學的空間。

東管處花蓮管理站主任李枝花表示，前年颱風造成營位屋頂嚴重受損，考量露營遮陽擋雨需求，最終決定修復屋頂並整修平台，減量設計換取更寬敞的活動空間，使露營區成為合法、安全且友善的戶外場域。

管理科長王彥惠也指出，考量鄰近秀姑巒溪遊客中心正進行重建，目前先訂定2年租期，未來將視整體園區發展分期規畫。遊客中心與露營區間相隔馬路，且重建工程有設置圍籬、施工單位也會控制粉塵，加上露營區周邊有綠籬圍著，不會影響到遊客露營體驗。