快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

遮雨木棚、寵物友善 瑞穗露營區煥新農曆年前迎客

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮1.5公頃瑞穗露營區全面整修，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放。圖／東管處提供
花蓮1.5公頃瑞穗露營區全面整修，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放。圖／東管處提供

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放，邀請全台露營愛好者走進縱谷，體驗自然露營環境。

瑞穗露營區由東部海岸國家風景區管理處投入約100萬元經費修復，於去年12月25日完工，並在今年1月15日完成招租作業，由花蓮海角工作室得標，租期自1月20日至2027年12月31日。

營區最大特色為東海岸少見的木作雨棚與架高棧板設計，可有效遮陽擋雨並隔絕地面濕氣，讓露友即使面對縱谷多變氣候也能安心露宿。每個營位皆設有紅磚砌作的烤肉平台與戶外原木桌椅，免除攜帶大型設備，也能享受高品質戶外料理時光。

園區特別規畫無障礙營位與專屬盥洗空間，讓行動不便者與長輩也能輕鬆體驗露營樂趣，同時友善寵物。園區內也將設置漂流木與石材藝術裝置，延續海角工作室的創作精神，讓營位成為結合自然與生活美學的空間。

東管處花蓮管理站主任李枝花表示，前年颱風造成營位屋頂嚴重受損，考量露營遮陽擋雨需求，最終決定修復屋頂並整修平台，減量設計換取更寬敞的活動空間，使露營區成為合法、安全且友善的戶外場域。

管理科長王彥惠也指出，考量鄰近秀姑巒溪遊客中心正進行重建，目前先訂定2年租期，未來將視整體園區發展分期規畫。遊客中心與露營區間相隔馬路，且重建工程有設置圍籬、施工單位也會控制粉塵，加上露營區周邊有綠籬圍著，不會影響到遊客露營體驗。

瑞穗露營區交通便利，5分鐘車程即可抵達瑞穗溫泉、瑞穗牧場與車站，並鄰近秀姑巒溪泛舟起點、舞鶴茶園及蝴蝶谷森林遊樂區，可望成為花東縱谷露營與旅遊的新亮點。

花蓮1.5公頃瑞穗露營區全面整修，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放。圖／東管處提供
花蓮1.5公頃瑞穗露營區全面整修，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放。圖／東管處提供
花蓮1.5公頃瑞穗露營區全面整修，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放。圖／東管處提供
花蓮1.5公頃瑞穗露營區全面整修，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放。圖／東管處提供
花蓮1.5公頃瑞穗露營區全面整修，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放。圖／東管處提供
花蓮1.5公頃瑞穗露營區全面整修，有29座有頂營位、8座無頂營位，預計於2月10日、農曆年前正式對外開放。圖／東管處提供

露營區 花蓮 康芮颱風

延伸閱讀

國瑞汽車捐贈花蓮光復商工兩輛 Cross Hybrid 實習用車

影／「校名不在、使命還在」東方設計大學退場 轉型產學園區揭牌啟用

國民黨花蓮縣長民調傳游淑貞勝出？何啟聖訪張峻批縣黨部百般刁難

台南蘭花業者利多 立院鬆綁核准條件進駐花卉園區

相關新聞

基隆颱風假標準改變 採分區判定、分層啟動

極端降雨頻率增加，基隆9成以上屬山坡地形，民眾通勤仰賴山區及沿海道路，基隆市正擬「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作...

遮雨木棚、寵物友善 瑞穗露營區煥新農曆年前迎客

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位...

宜蘭友愛大樓地下室鋼筋外露 縣府限期改善

宜蘭市舊城東路上的友愛大樓（原友愛百貨）是全縣第一家百貨公司，是許多宜蘭人心中回憶，現已轉型休閒商業大樓，有民眾發現地下...

蘭嶼船票補助大改制...鄉庫透支466萬 新規將上路引民怨

台東蘭嶼鄉民搭船或客輪，船公司業者會先扣補助款450元，不過，去年5月1日試辦新制措施後，問題層出不窮，甚至年度補助已透...

防麥金路大停水重演 基隆八堵路疑自來水滲漏凹陷…明探挖釐清工法

基隆市八堵路疑自來水滲漏造成路面下陷，為避免重蹈麥金路水管搶修衍生的爭議，市府和台灣自來水公司今會勘，商定明上午探挖，以...

冬山鄉親勸進他投入鄉長選戰 謝燦輝：鄉親需要就往前走

宜蘭縣冬山鄉是綠營鐵票區，縣議員謝燦輝轉戰選鄉長，兩個月前民調落敗，但基層勸進他參選鄉長聲浪，使其陷入思考...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。